Nokia je na MWC sajmu prikazala naslednike svoje mega-popularne C serije: C21 i C21 Plus.

Izvor: SmartLife / Nokia

Kada neko najavi telefone sa cenama od 110 i 130 evra, uglavnom je prva pomisao da su u pitanju ograničeni, plastični modeli namenjeni bakama i dekama, međutim Nokia je sa svojom C serijom pokazala da ne mora da bude tako.

C serija telefona nudi cenovno pristupačne modele koje odlikuju kvalitet, izdržljivost i dugotrajna baterija. C21 i C21 Plus su naslednici C20 i C20 Plus modela, koji imaju duplo više memorije i bolje kamere od prošlogodišnjih modela.

Nokia C21

Sa cenom od 110 evra koja je najavljena, Nokia C21 nudi pristupačnu ulaznicu u svet pametnih telefona, idealno rešenje za sve koji žele da zamene svoj ne previše pametni telefon.

Sa velikim ekranom, senzorom otiska prsta, dobrom automonijom baterije i unapređenom kamerom Nokia C21 dodatno popravlja sve slabe tačke svojih prethodnika. Dodajte tome i Android 11 Go koji prosto leti na ovakvim telefonima, i dve godine garantovanih bezbednosnih ažuriranja i jasno vam je da je bezbednost jedan od bitnih aspekata ovog telefona.

Za razliku od konkurencije u ovom cenovnom rasponu Nokia C21 nudi metalno unutrašnje kućište, čime se obezbeđuje snažan strukturni integritet, a tu je i ojačano staklo protiv ogrebotina za bezbrižno nošenje u džepu sa ključevima i kovanicama.

Nokia C21 Plus – Birajte svoju bateriju!

Plus verzija je, kao i C21 zadržala Unisoc SC9863a čipset, ali su i kod ovog modela pojačani RAM, ROM i primarna kamera. Umesto prošlogodišnjeg senzora od 8 MP, C21 Plus dolazi sa 13 MP glavnom kamerom sa autofokusnim sistemom i panorama i HDR opcijama.

I kod ovog modela Nokia insistira na naprednim bezbednosnim aspektima, pa C21 Plus ima fizički senzor otiska prsta i AI otključavanje licem, zajedno sa dve godine bezbednosnih ažuriranja za Android 11 Go platformu.

Izdržljivost i trajnost su aspekti kojima se Nokia ponosi kod C serije, pa ni C21 Plus nije izuzetak. Metalno unutrašnje kućište daje čvrstinu, a IP52 rejting garantuje otpornost na prašinu i neočekivane pljuskove. Staklo poseduje ojačani premaz protiv ogrebotina.

Novina sa C21 Plus modelom je i što možete da birate verziju sa baterijom od 4000 ili 5050 mAh, kako biste autonomiju podigli sa dva na tri dana i značajno promenili način upotrebe svog pametnog telefona. Ovo je opcija koju smo viđali kod telefona od pre petnaestak godina, i koja je davno zaboravljena kod proizvođača. Cena modela sa 3/32 GB memorijskom konfiguracijom u regionu kreće od 130 evra.

Punjači u paket, FM radio i MicroSD

C21 Plus dolazi u paketu sa punjačem snage 10 W, dok on kod C21 ima 5 W. Oba modela poseduju FM radio i 3,5 mm audio džek, te zasebnim slotovima za dve nano SIM i microSD karticu. Android 11 Go operativni sistem dolazi sa bazičnim aplikacijama kako telefon ne bi bio opterećen i kako bi radio brzo od samog starta.