Više interne memorije i RAM-a - evo šta sve telefoni moraju da imaju ako žele najnoviji Android i Google servise.

Izvor: YouTube / 9to5Google / Screenshot

Dok većina Android telefona danas dolazi sa najmanje 128 GB interne memorije, i dalje postoje povoljniji modeli koji nude znatno manje prostora. Neki Android uređaji se i dalje isporučuju sa svega 16 GB, od čega dobar dio zauzima sam operativni sistem. Iako se Google trudi da Android i njegove aplikacije učini kompaktnijim za slabiji hardver, 16 GB jednostavno nije dovoljno za pristojnu upotrebu. Zbog toga je kompanija odlučila da poveća minimalne hardverske zahtjeve.

Počevši od Android 15 verzije, Google propisuje da svaki Android uređaj mora imati najmanje 32 GB interne memorije. Od toga, 75% mora biti rezervisano za particiju gdje se nalaze sistemske aplikacije, njihovi fajlovi i svi korisnički podaci. Ova nova granica duplo je viša u odnosu na prethodni minimum od 16 GB, koji je postavljen na Android 13 verziji. Kao rezultat toga, uređaji sa manje od 32 GB skladišta neće moći da dobiju Android 15 - bilo od samog starta ili kroz kasniju nadogradnju.

Važno je napomenuti da Google ne može pravno spriječiti proizvođače da prave telefone sa manje memorije ako koriste "otvoreni Android" (AOSP). Međutim, ako žele da na svojim uređajima imaju Google Play prodavnicu i druge Google aplikacije (GMS), onda moraju poštovati ova pravila ukoliko žele da legalno ponude ključne Google servise.

Dodatni zahtevi za Android uređaje

Izvor: YouTube / Marques Brownlee

Pored povećanog minimuma interne memorije, Android 15 uvodi i nekoliko dodatnih zahtjeva koje moraju da ispune svi proizvođači koji žele GMS sertifikaciju.

1. Novi zahtjevi za RAM

U slučaju Androida 14 OS-a, uređaji sa 2 GB RAM-a morali su da koriste optimizovanu verziju sistema – Android Go Edition. Sada, ista pravila važe i za uređaje sa 3 GB RAM-a ako žele GMS sertifikaciju za Android 15. Trenutno, proizvođači još uvijek mogu da biraju da li će Android Go koristiti na uređajima sa 4 GB RAM-a, ali to bi moglo da postane obavezno u narednim verzijama Androida.

2. Dijeljenje kontakata za hitne slučajeve

Svi uređaji sa Android 15 operativnim sistemom, koji imaju mogućnost povezivanja na mobilnu mrežu, moraće korisnicima da ponude mogućnost da tokom poziva hitnim službama podele svoje kontakte za hitne slučajeve putem Emergency Location Service sistema. Ova funkcija korisnicima omogućava da zajedno sa lokacijom podjele i kontakt informacije, kako bi službe brže stupile u kontakt sa njihovim bližnjima.

3. Vulkan podrška

Android 15 zahtijeva da svi novi čipseti podržavaju Vulkan 1.3 ili noviju verziju, kao i Android Baseline 2022 profil. Google je Vulkan proglasio zvaničnim grafičkim API-jem za Android, pa ovaj potez nije iznenađujući. Pored toga, svi uređaji (osim onih sa Go izdanjem) moraju imati ANGLE datoteke koje omogućavaju da starije igre i aplikacije, koje koriste OpenGL ES, funkcionišu.