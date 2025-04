Rakočević je kazao da su su tek juče obaviješteni da Vlada želi da proširi dnevni red Skupštine, te da je opet izbjegnuta transparentnost procesa zbog hitnosti.

Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević je kazao da taj klub u Skupštini neće dati podršku Predlozima zakona o potvrđivanju sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), jer su dokumenta sporna.

To je kazao na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, pred kojim se raspravlja o ovim dokumentima.

Ministarka javnih radova Majda Adžović je kazala da sporazumi predviđaju više oblasti za saradnju sa UAE, te da je saradnja proširena u odnosu na dokument iz 2011. godine. Istakla je da sporazum predviđa razvoj projekata na sjeveru i jugu Crne Gore.

Rakočević je kazao da su su tek juče obaviješteni da Vlada želi da proširi dnevni red Skupštine, te da je opet izbjegnuta transparentnost procesa zbog hitnosti. Najavio je da sporazum neće podržati u Skupštini zbog netransparentnosti i loše komunikacije sa javnosti. On je kazao da ih raduje što se konačno razgovara o investicijama.

"Od 2020. godine do danas, teško je nabrojati makar jedan projekat koji je započet ali je jednostavno nabrojati one koji su zaustavljeni. Kakav glas i kakav imidž Crna Gora danas šalje u svijet? Sjever i razvoj sjevera zavisi od projekata. Teško možemo se sjetiti jedne strane investicije u posljednjih pet godina“, dodao je on i istakao da je ugašen „Montenegro airlines“, zatvoren Sveti Stefan, zaustavljeno širenje projekata „Porto Novi i Montenegro", ugašena proizvodnja u Kombinatu aluminijuma...

Rakočević je istakao da je to sve dovelo da je Crna Gora po ekonomskoj slobodi na 83-ćem mjestu, odnosno da je na posljednjem mjestu u regionu i da je mnogo niže rangirana nego 2019. godine. Istakao je da pada i nivo investicija u BDP-u.