Mediji pišu da bi metaverzum telefon mogao da se pojavi već u aprilu, a sigurno je da se radi o moćnom uređaju, jer u suprotnom ne bi mogao da podrži AR i VR funkcije.

Plan je da se u novi model ugrade opcije za metaverzum, što znači funkcije za proširenu i virtuelnu realnost.

Kompanija Meta je ovaj termin već uvela u mejnstrim, pa je metaverzum telefon logičan sledeći korak.

O uređaju se još uvek ne zna mnogo, pa je zapravo jedino poznato to da stiže s opcijama koje podržavaju novi svet proširene realnosti.

Budući da je polje još uvek novo, niko nije siguran šta te opcije znače, pa će biti zanimljivo da se vidi šta je HTC smislio. Ako se zna da mu virtuelna realnost nije strana, jer ima Vive uređaje koje je napravio u saradnji s kompanijom Valve, pretpostavlja se da je novi telefon nastao na osnovu tih iskustava.

First a blockchain phone, now HTC is readying a 'metaverse' phone.

