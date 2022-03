Clipboard Access će vas obavestiti svaki put kad neka aplikacija kopira nešto iz privremene memorije.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Ako vodite računa o privatnosti na smartfonu, a trebalo bi, onda verovatno redovno proveravate dozvole za aplikacije i većini dozvoljavate da ih koristi samo dok ih aktivno upotrebljavate i nikako u pozadini - bez vašeg znanja.

Upravo o tome se radi u vezi sa Clipboard Access opcijom.

Tokom vremena na telefonu svašta kopiramo iz svakakvih aplikacija, uključujući nekad i poverljive podatke kakvi su korisnička imena, možda čak i lozinke ili PIN-ovi i slično.

Svi ti podaci na većini telefona ostaju u nezaštićenoj formi, u čistom tekstualnom obliku k Clipboard-u tj. u privremenoj memoriji kojoj neke od aplikacija pristupaju bez vašeg znanja.

Android 11 i posebno Android 12 žele da raskrste s praksom pristupanja aplikacija sadržaju privremene memorije i zbog toga je Clipboard Access opcija jedna od onih koje bi svako trebalo odmah da ima uključenu na svom telefonu. Nakon toga korisnik ima uvid velikim tekstualnim oblačićem da je neka aplikacija i koja kopirala nešto iz Clipboard-a. Na taj način stiče se prava slika o aplikacijama koje njuškaju tamo gde ne bi trebalo to da čine, ali i daje se mogućnost korisniku da isključi dozvolu toj aplikaciji.

Mi smo Clipboard Access opciju uključili na Samsung Galaxy Z Fold3 telefonu, ali bi ova opcija na pomenutim Android verzijama trebalo da bude pod sličnim nazivom dostupna i na drugim telefonima tj. markama telefona.

Da biste aktivirali Clipboard Access idite u Podešavanja, pa u Privatnosti i onda i do Upozorenje na pristup privremenoj memoriji, što možete da vidite korak po korak u našoj galeriji slika iznad. Prevucite klizaš udesno i to je to. Od sada će vam sistem uvek javiti kad neka aplikacija iskopira bilo šta iz Clipboard-a.

Na ovaj način ne štitite samo svoju privatnost, nego i smanjujete mogućnost zloupotrebe aplikacijama koje se bave takvim stvarima, a kojih je sve više na Android platformi.