Iako je Sony učinio sve da se to ne desi - kvalitetna kopija Spider-Man: No Way Home pronašla je put do torenta.

Kvalitetna kopija Blu-Ray filma Spider-Man: No Way Home našla se na najpopularnijim sajtovima za skidanje piratskih filmova i ostalih.

Ovo je izuzetno loša pozicija za Sony, koji je zakazao premijeru Blu-Ray diska tek za 12. april, dakle gotovo mesec dana ranije je procurela piratska kopija filma - i to odličnog kvaliteta.

Film je do sada kumulativno zaradio više od milijardu dolara i 870 miliona, a važi za najuspešniji film i pre i sada tokom kovid ere, koji bi možda mogao da nadvisi novi Betmen, koji je samo za tri dana prikazivanja zaradio 134 miliona, a do petka, pre drugog vikenda 316 miliona dolara.

Kvalitetnu verziju novog Spajdermen filma ugrabila je P2P grupe EVO, koja je poznata po piratizovanju holivudskih hit filmova, a nedavno je pre bioskopa imala "premijeru" The Power of the Dog filma, kao i Dune. EVO grupa nije želela za TorrentFreak da otkrije kako je došla u posed filma, ali se vreme pojavljivanja kvalitetne piratske torent kopije poklapa sa početkom prodaje ilegalnog Blu-Ray diska na eBay stranici, na kojoj je disk ponuđen najvišem ponuđaču.

Ovaj film je trenutno najveći hit Stremio aplikacije, iako ima konkurenciju kakvi su novi Matrix, Dune, Eternals i mnoge druge hit filmove.

Columbia Pictures i Marvel Studios objavili su u odvojenim saopštenjima da su šokirani ovakvim razvojem događaja i da će učiniti sve da se zaustavi ilegalno širenje kopija filma, koje su kompanije uspešno suzbijale od početka prikazivanja filma u bioskopu. To će ovog puta, sa već stotinama hiljada aktivnih “sidera“ biti mnogo teže, gotovo nemoguće…

Spider-Man: No Way Home je u nekom trenutku čak nazvan i filmom koji će spasiti bioskope, koji su, kako su neki filmski studiji pomislili, postali suvišni uz popularne streaming premijere.

Što se Rusije tiče, a naslanja se na ovu temu - piraterija je tamo, navodno, sad legalizovana, pa će ljudi bez problema i kazne biti u prilici da gledaju i preuzimaju što god požele.

Da li ste vi već pogledali novog Spajdermena?

