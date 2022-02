Da li ste ikada videli kauboje koji jure dinosauruse? Izgleda da za sve ima prvi put...

Izvor: SmartLife / jurassicworld.com

Jurassic World: Dominion je finalno poglavlje franšize koja skoro tri decenije drži gledaoce prikovane za male ekrane iznova pričajući priču o neverovatnom svetu dinosaurusa. Prvi film bio je Spilbergov Jurassic Park, i u pitanju je ostvarenje koje je 1993. prikazalo ozbiljan napredak CGI (računarski generisanih slika) i animacija koje su oživele ceo jedan zaboravljeni svet i označile početak nove ere filmske industrije.

Originalni Jurassic Park je do 1997. imao najveću zaradu u istoriji filma

Jurassic World: Dominion je naslovljen kao epski završetak Jurrasic ere, i u pitanju je redak primer blokbaster franšize koja završava svoj narativ umesto da postavlja temelje za brojne nastavke. Novi film nastavlja priču iz Fallen Kingdom iz 2018. godine u kojoj ljudi ponovo prave velike greške u želji da ožive životinje iz doba Jure.

Kao po običaju, film je prepun ogromnih dinosaurusa, velosiraptora i, naravno, T-Reks-a koji, kao dominantna vrsta polako, ali sigurno istrebljuju ljude sa planete. Franšiza Jurassic Park/World filmova uspela je da spoji glumu sa animacijama u meri u kojoj to niko do tada nije uspeo, konstantno se trudeći da ispreplete svetove koji su udaljeni 200 miliona godina jedni od drugih.

Vidi opis NAKON 30 GODINA SAGA O DINOSAURUSIMA SE ZAVRŠAVA: Jurassic World: Dominion stiže na leto Jurassic World: Dominion trejler Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: SmartLife / jurassicworld.com Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: SmartLife / jurassicworld.com Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube / Universal Pictures Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: SmartLife / jurassicworld.com Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: SmartLife / jurassicworld.com Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: SmartLife / YouTube / Universal Pictures / Printscreen Br. slika: 14 14 / 14

Podsetimo se svih filmova (i serija) ove franšize i najboljeg redosleda da ih sve odgledate

Jurassic Park (1993. - film) The Lost World: Jurassic Park (1997. - film) Jurassic Park III (2001. - film) Jurassic World (2015. - film) Jurassic World: Camp Cretaceous (2020. – animirana serija) Jurassic World: Fallen Kingdom (2018. - film) Battle at Big Rock (2019. - kratki film) Jurassic World: Dominion (2022. - film)

Za slučaj da ste neki od ovih filmova propustili, na Netflix platformi je do skoro bila dostupna Jurassic Park trilogija, a sada su dostupni The Lost World: Jurassic Park i animirana serija Jurassic World: Camp Cretaceous. Kratki film pod nazivom Battle at Big Rock koji je izašao 2019. godine možete pogledati na YouTube ispod:

Battle at Big Rock kratki film Izvor: YouTube / Jurassic World

Spoj stare i nove glumačke postave

Glumačku ekipu novog filma Jurassic World: Dominion predvodi Oven Grejdi (Kris Prat), kojem se pridružuju likovi iz originalne postave: Sem Nil, Laura Dern, BD Vong i Džef Goldblum. Iako je premijera zakazana za 10. jun 2022. godine čini nam se da najveća snaga filma leži u preplitanju različitih generacija.

Umesto da je franšiza nastavila priču iz Jurassic Park delova, predstavljena je moderna trilogija koja će imati svoj zaključak (konačno). Da li možete da smislite bolji način da u bioskop smestite publiku koja u rasponu od 16 do 76 godina sem da im ponudite moderan blokbaster sa ekipom iz 1993. godine koja će kao maljem udariti na nostalgiju svih onih koji su ovu franšizu pratili od samog početka.

Jurassic World: Dominion trejler Izvor: YouTube / Universal Pictures

Ukoliko je sudeći po dosadašnjem iskustvu, teško da će jedan veliki studio kao što je Universal završiti ovako uspešan serijal filmova, ali će Jurassic World: Dominion definitivno staviti tačku na priču koju prate bar dve generacije gledalaca.