Nakon serije "Alien", koju potpisuje Noa Havli, a koju nestrpljivo čekaju svi koji franšizu prate još od sedamdesetih godina prošlog veka, Amazon sprema i serijal "Blade Runner" koji će režirati Ridli Skot.

Izvor: Smart Life/ @Warner Bros

Sve je više serija i filmova, te streaming servisa, pa je prosečnom gledaocu nemoguće da isprati sve naslove.

Najave i kritike tu mogu da pomognu, ali se ukusi ipak razlikuju, što znači da je konačni izbor na korisniku.

Jednu od serija koje nam uskoro stižu potpisuje reditelj Ridli Skot, koji se pridružuje trendu da se naučno-fantastični filmski klasici adaptiraju u programe za televiziju i streaming servise.

Nakon serije Alien, koju potpisuje Noa Havli, a koju nestrpljivo čekaju svi koji franšizu prate još od sedamdesetih godina prošlog veka, Amazon sprema i serijal Blade Runner koji će režirati upravo Ridli Skot.

U pitanju je Blade Runner 2099, nastavak Blade Runner 2049 koji je izašao 2017, a radnja se odvija 50 godina posle događaja iz filma. Još uvek nije potpuno sigurno da će za režiju biti zadužen Ridli Skot, ali svi izvori ukazuju na to, posebno pošto je krajem 2021. podelio informaciju da se radi na prvoj sezoni koja će imati 10 epizoda.

Blade Runner 2049

Nakon što je pilot epizoda u paketu sa scenariom ponuđena streaming servisima, pobedio je Amazon Prime, koji polako počinje da bude glavna destinacija za ljubitelje naučne fantastike i fantazije. Već je poznato da sprema seriju Lord of the Rings, koja bi trebalo da počne na jesen. Blade Runner bi trebalo da privuče još SF fanova, ali i da donese svežinu u svet koji je nastao iz romana Filipa K. Dika – Do Androids Dream of Electric Sheep?

Blade Runner 2049 Izvor: Smart Life/ @Warner Bros

Ridli Skot, kome je 84 godine, neprekidno radi – tokom 2021. godine je objavio filmove The Last Duel i House of Gucci, a sprema se i za spektakl Napoleon, s Hoakimom Feniksom u glavnoj ulozi, te za nastavak filma Gladiator.