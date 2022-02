Sa S22 generacijom i Note modelom koji je stigao u vidu S22 Ultra, Samsung je jasno stavio do znanja da ne odustaje od olovčice, a najave koje nam stižu iz Koreje govore o ozbiljnoj promjeni kod modela sa savitljivim ekranom.

Izvor: SmartLife / Samsung

Samsung Galaxy Z Fold3, tabletoliki telefon koji je pokrenuo pravu malu revoluciju u svijetu pametnih telefona, još od svoje prve generacije, dobio je podršku za olovčicu. Jedini problem bila je činjenica da na telefonu ne postoji slot za njeno smještanje kada je ne koristite, već ste za to morali da kupujete posebnu futrolu.

Prema pisanjima korejske medijske kuće The Elec, Samsung planira to da promijeni sa narednom generacijom Fold telefona, tako što će ubaciti slot za olovčicu u samo kućište. Iako se radi o spekulacijama, slično je bilo i sa S21 Ultra, koji je imao podršku za olovku, da bi S22 Ultra dobio slot. Fold3 ima podršku za olovku, ali bez slota, pa će po logici stvari to da se promijeni sa narednom generacijom.

Vidi opis SAMSUNG SPREMA VELIKO IZNENAĐENJE ZA Z FOLD4: Jedna ključna promjena ga izdvaja od svih ostalih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 14 14 / 14

Novi modeli telefona sa savitljivm ekranom po vertikali (Z Fold) i horizontali (Z Flip), trebali bi da se pojave na jesen 2022. godine, a sudeći po najavama, olovčica bi mogla da bude najveća promjena u odnosu na prethodnike. Zbog svog dizajna, Flip modeli definitivno nisu kandidat za olovčicu, ali su na Fold modelima one itekako koristan dodatak.

Kako navode mediji, Fold4 bi trebao da bude gotovo identičan svom prethodniku, sa velikim 7,56-inčnim ekranom unutra i 6,19-inčnim ekranom spolja, što su praktično dimenzije postojećeg savitljivog flagship modela ove kompanije.

Samsung Galaxy Z Fold 3 Izvor: YouTube / Samsung

Naravno, kada je hardver u pitanju, očekujemo da će Fold usvojiti novu generaciju Snapdragon čipseta, a možda čak vidimo i novi Exynos 2200, uz nadu da će Samsung poraditi i na unapređenju kamera koje su bolna tačka obje serije telefona sa savitljivm ekranima.