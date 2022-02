Mnogo brže, nego što je iko očekivao Samsung S22 Ultra našao je put do naše redakcije…

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

O Samsung Galaxy S22 Ultra telefonu priča se već danima, od kada je premijerno predstavljena serija Galaxy S22 na prvom Unpacked događaju za 2022. godinu.Cenu smo vam otkrili odmah, biće od 164.990 RSD, odnosno od oko 1.402 evra za model od 12 GB RAM i 256 GB, a u prodaji će biti od 11. marta.

Rani period naručivanja obuhvata dva poklona - do 15.000 RSD za kupovinu isključivo nekog od Galaxy S22 telefona i Galaxy Buds Pro bežične slušalice.

Na test nam je, zajedno sa Galaxy S22 Ultra stigao novi punjač kompanije Samsung, brzine 45 vati, koji se prodaje posebno i nešto zaista sjajno - silikonska maska za zaštitu zajedno sa trakom za nošenje, pa tako ova, inače vrlo čvrsta maska iako napravljena od silikona, osim što štiti telefon olakšava i njegovo nošenje u ruci, a omogućava i kačenje za dodatnu zaštitu putem kopče na samom kraju trake.

Maska je tako napravljena da s unutrašnje strane ima dva nivoa za produženje - kraći i duži - pa svako može da pronađe veličinu narandžaste trake koja mu ili joj odgovara. Kad se maska stavi telefon je na poleđini skroz ravan, kamere ne štrče.

Samsung Galaxy S22 Ultra uživo

Držimo Galaxy S, ali je osećaj kao da držimo Note. Realno, to je prvi utisak. Takođe, telefon nije težak, nije prevelik, izuzetno je lepo oblikovan i lako se drži. Korišćenje jednom rukom - zavisi isključivo od toga koliko vam je velika šaka i tu ne možemo da vam pomognemo.

Crni model je napravljen od drugačijeg stakla u odnosu na Galaxy S21 Ultra i Galaxy Z Fold3 i izgleda da Samsung nije primenio istu tehnologiju izrade (znate onu priču - ovo je nova crna, najcrnja ikad bla, bla, blaa…), ali otisci prstiju su tu, ne u velikoj meri, ali se vide. Kamere ne iskaču puno u odnosu na zadnji panel i telefon se mnogo manje klacka od Galaxy S21 Ultra modela. Na desnom boku samo tri tastera, a gore usamljeni mikrofon.

Izvadite taj S Pen, pretvorite S u Note!

Donji deo telefona je već druga priča! Ravno odsečen skriva jedan od dva (stereo) zvučnika, klasični USB Type-C port za kablove i - S PEN!

Olovka se vratila i izgleda poznato. I radi poznato. I ima poznate opcije. Mora da smo je negde već videli… Naravno, šalimo se malo - to je stari, dobri S Pen, koji ima identične funkcije kao i S Pen na Note telefonima, uključujući Bluetooth podršku, ali ovog puta drastično manju latenciju i nikad prirodniji utisak tokom korišćenja. Kao neko ko je navikao da koristi glomaznu olovku za Galaxy S21 Ultra i kasnije isto i za Galaxy Z Fold3, ova traži period privikavanja, jer je kraća i tanja. Ali, na dobre se stvari čovek vrlo brzo navikne, verujte nam ;)

Prvi susret sa Samsung One UI 4.1 okruženjem obećava, iako smo koristili Samsung uređaj, ali vidljive su nove animacije i još neke sitnice, kao što su efekti prilikom skrolovanja i učitavanja sadržaja ponovo, recimo… Ovo je samo prvi utisak, pa ne ulazimo u detalje, o tome ćemo pisati drugom prilikom.

Ekran raskošan, veliki i zakrivljen, ali izgleda da je to samo efekat Gorilla Glass Victus+ stakla, a da je panel ispod njega zapravo - ravan! Dobro, to nije toliko ni važno, koliko blještavilo ovog ekrana - boje sjajne, osvetljenje neverovatno, a svajp komande vrlo dobre. Jednom rečju - očekivano fantastičan. Dobro, to su bile dve reči, ali znamo da ne marite zbog toga…

Što se kamere tiče sad ne možemo da vam kažemo tj. napišemo ništa spektakularno. Sve izgleda isto, interfejs poznat, ali se u meniju vide dodatne opcije - 10x optički zum u slajderu sa strane, recimo ;)

Prvi utisci o Galaxy S22 Ultra izuzetno pozitivni, ali slagali bismo kad bismo rekli da smo i očekivali drugačije, ipak se u ruci drži najjači Galaxy model, koji pritom košta toliko koliko košta. Iznenađenje jeste što telefon nije TOLIKO velik, mada jeste grdosija, nije težak i jako lepo se drži u rukama, a novi tip maske je izuzetno praktičan i za nošenje i za čvršće i mirnije držanje tokom fotkanja ili snimanja videa.

Na prvi pogled, ni nakon sat i po vremena druženja sa telefonom vizuelno i na samom telefonu ništa ne odskače, nema nekih preteranih novosti, sve je lepo spakovano, premijum osećaj je tu, a fanfare se definitivno čuju zbog zanimljivog izgleda kamera pozadi i S Pen olovke.

Stilski, ovo je Note. Funkcionalno - isto tako! Ostaje samo nejasno zašto ga Samsung nije tako i nazvao, pa je možda vreme da vas podsetimo na naš tekst od samo pre nekoliko nedelja - zašto je Samsung ubio Note. Neki nisu verovali da smo u pravu ;)

Pitajte nas, imate par dana fore

Test Samsung Galaxy S22 Ultra je zvanično počeo. Raspakivanje je besmisleno raditi, jer u kutiji čak nema ni pakovanja oko telefona, samo kabl za punjač, bez punjača i prateća brošurica. Namerno koristimo augmentativ, ne znamo što se Samsung uopšte i trudio da je ubaci, toliko je sažeta i sitno napisana.

Ovom najavom dajemo vam priliku da i sami oblikujete naš test i da date doprinos njegovoj razradi - komentari su vaši!

Postavite nam pitanja, recite nam iz kog ugla, osim uobičajenih, želite da isprobamo Samsung Galaxy S22 Ultra i postavite nam pitanja o bilo čemu što vas zanima.

Uzbuđenje jeste veliko - vi ste na potezu!

Pogledajte 00:15 Samsung Galaxy S22 Ultra VIDEO Izvor: Samsung Izvor: Samsung