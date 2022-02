Premijera Galaxy S22 serije donela je i neke neočekivane promene u softveru Samsung telefona.

Pre svega moramo da vas podsetimo na sjajnu vest objavljenu tokom premijere Galaxy S22 telefona, a koja je veoma obradovala mnoge postojeće korisnike - Samsung flagship telefoni dobijaće 4 generacije Android ažuriranja, a kompletnu listu podržanih uređaja dali smo u istoj vesti.

I ova vest se naslanja na nju i govori o još jednoj sjajnoj opciju za milione i milione aktivnih Galaxy korisnika svuda u svetu.

Reč je o virtuelnoj RAM opciji, koja je već neko vreme dostupna na konkurentskim modelima i mnogi korisnici vole da je koriste kad im zafali sistemskih RAM resursa.

Korisničko okruženje One UI 4.1 koje dolazi premijerno sa Samsung Galaxy S22 telefonima, donosi opciju dodeljivanja interne memorije RAM odeljku, što znači da ćete određeni deo uobičajene memorije moći da pridružite radnoj memoriji tj. onoj koja je zadužena za sistemske zadatke, aplikacije i uopšte za rad telefona ili tableta.

Zvanično, opcija dodeljivanja korisničke memorije radnoj zvaće se RAM Plus i biće dostupna na većini telefona koji dobiju One UI 4.1 korisničko okruženje, a do sada je bila dostupna samo na nekim telefonima Galaxy A serije (proverili smo naše Galaxy Z Fold3 i Z Fold3 telefone, još je nema).

RAM Plus mogućnost korisnicima Samsung telefona ponudiće da 2, 4, 6 ili čak 8 GB interne memorije upotrebe kao dopunu za RAM i upotrebe je kao virtuelni RAM. Opcija funkcioniše slično kao i na Windows računarima kad se određena partija diska dodeljuje sistemu za stabilniji ili brži rad u trenucima kad RAM postane nedovoljan.

Ovo je sjajna vest za desetine miliona korisnika, jer će RAM Plus biti dostupan zajedno sa Samsung One UI 4.1 verzijom softvera, koji će doći na sve uređaje na koje bude došao i novi Android 12, a lista je poduža - Galaxy S linija makar tri generacije unazad, Note serija makar dve, a onda i Galaxy A serija jedna ili dve serije unazad - praktično svi najpopularniji telefoni u Samsung portfoliju.

Virtuelni RAM nije svemoguć, zapravo ne treba očekivati performanse na nivou sistemskog RAM-a, jer je sporiji i prosto nije pravljen za takve potrebe, ali je solidna prva pomoć u slučajevima kad se telefon muči i kad znate da vam od uređaja trebaju maksimalno dostupne performanse. Uostalom - što više memorije, to bolje!

Upravljanje memorijom

Android je operativni sistem koji je poznat po činjenici da nema dobro upravljanje memorijom, za razliku od iOS-a. Svaki operativni sistem treba da rukovodi aplikacijama u pozadini i da se osigura da sve radi kako treba, i da niko ne troši resurse više nego što je to potrebno. Jednom kada aplikacije počnu da troše više resursa nego što je to uobičajeno, Android gasi proces, kako se ne bi ugrozile performanse uređaja potrebne za osnovne sistemske funkcije.

Pre kompanije Samsung videli smo da su iste stvari počeli da rade Realme, Vivo i ZTE, a od nedavno i Xiaomi.

