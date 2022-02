Ogromni roboti, dosta akcije, pucanja i borbe. Šta više vam treba?

Daemon X Machina je igra originalno predstavljena za Nintendo Switch krajem 2019. Da bi svetlo dana na PC-ju ugledala početkom 2020. godine. U pitanju je odlična Mech (veliki roboti) tabačina nabijena akcijom i tako dobro osmišljena da privuče igrače koji se dosad nisu susretali sa ovim žanrom igara.

Zbog svoje popularnosti, dve godine kasnije, igra i dalje drži visoku cenu od 60 evra na Steam platformi, sa popustima s vremena na vreme, koji mogu spustiti cenu na razuman nivo, ali ne na 0 evra, kao što to Epic Games radi u narednih sedam dana. Ulogujte se na svoje Epic Games nalog do 3. februara i zauvek prisvojite svoju kopiju igre.GalleryNameDaemon X MachinaJednostavna za igru

Jedna od najboljih stvari igre je što se lako privikavate na nju, i za dve ili tri misije, navićićete se na sve komande i kontrole. Ruku na srce, s obzirom da je osmišljena za konzolu, najbolje se igra sa džojpedom. Tuča robota, velike puške, rakete, bacači plamena, letenje oko protivnika, ogromni mačevi i još mnogo toga postaće vaša svakodnevnica, a jednom kad se zalepite za svet Mech robota, teško se odvikavate.

Prijatelji i neprijatelji

Igra vas stavlja u cipele Outer-a, nove vrste ljudskih bića koja se pojavila nakon nesreće sa Mesecom. Vi ste plaćenik organizacije Orbital, i nalazite se na prvoj liniji rata za opstanak čovečanstva protiv besmrtnika — korumpiranih veštačkih inteligencija koji su se pobunili protiv svojih ljudskih tvoraca. Upravljajući velikim mech robotom, poznatim kao Arsenal, morate se udružiti sa drugim plaćenicima i završiti misije da jednom zauvek pobedite besmrtnike. Ali budite oprezni – u ratu koji vode plaćenici, današnji saveznici mogu postati sutrašnji neprijatelji.

Igra je pokupila brojne hvalospeve kada je izašla, a spada u red srednje zahtevnih naslova. Za kvalitetnu tuču robota potrebna vam je Core i5, odnosno Core i7 mašina, sa 6, a poželjno 8 GB RAM, te GTX 660, ili nešto poput GTX 1060, ili Radeon RX580 (popularnih grafika za kripto-rudarenje) i jedno 13 GB slobodnog prostora, otprilike kao mašina za legendarnu Mafia III igru.

Da podsetimo, igra je besplatna od 27. januara do 3. februara 2022. u 17h, a da biste postali vlasnik kopije ove odlične igre potrebno je da odete na ovu adresu, ulogujete se i dodate igru u svoju biblioteku.

I dodaci su besplatni

Pored same igre, još dva dodatka za osnovnu igru su besplatna: Metallic Equipment Set i Arsenal Decals - The Brushstrokes of Souun Takeda, dok je Prototype Arsenal Set sa 7 dolara takođe dobio sniženje kao i igra od 100%, pa ne zaboravite da posetite i ove linkove, i pokupite dodatke koji se inače plaćaju!

