"Ješćete ono što ulovite". Krenite u lov u jednoj od najrealističnijih i najlepših avantura ikada napravljenih.

Izvor: MONDO

TheHunter: Call of the Wild je zamišljena kao avantura koju možete igrati sami, kao kampanje ili online, zajedno sa svojim prijateljima. Otvoreni svet je izazov sam po sebi, a pažnja razvojniog tima na detalje je nestvarna. Od atmosfere i vernih zvukova prirode, do realističnih životinja, njihovog ponašanja i šuškanja lišća ispod vas dok pronalazite savršeno mesto za lov.

Svaki rezervat je pažljivo osmišljen tako da bude što ubedljiviji, omogućavajući vam da zakoračite u različite delove sveta i iskusite prirodu kao da ste stvarno tu. Kroz igru ćete naučiti koje životinje više vole da putuju kroz koje terene, kako se ponašaju i kuda se kreću, kako biste ih bolje pratili.

Na vama je da povučete okidač

Ono što je na vama je da procenite vrednost vaše mete: od veličine i simetrije rogova crvenog jelena do težine i jedinstvenog perja kanadske guske, da biste utvrdili da li je životinja vredna pucanja.

Igra nudi različite tipove oružja, od puške do luka i strele, različitog tipa municije koji se drugačije ponaša. Da biste namamili životinje možete koristiti posebne mirise i zvuke, dok ne dođu na mesto koje ste vi zamislili.

Opcija igre za više igrača vam omogućava da igrate u timu ili da se takmičite, sa nekoliko izazova u samoj igri, kao i sa čestim posebnim dešavanjima u koje možete da se uključite ako želite. Čak postoji opcija da lovite u nekom od privatnih DLC rezervata, što se plaća dodatno, ukoliko vam dosadi sve ono što igra nudi, ili želite neki specifičan izazov.

Kao i sve igre ovog tipa, postoje dodatne stvari koje možete kupiti: od lovačkih pasa i rančeva za više opreme, do šatora, oružja, vozila i novih vrsta životinja koje možete loviti.

Igra je originalno izašla 2017. godine, a mnogobrojni dodaci se redovno pojavljuju, obogaćujući virtuelni svet životinja i lovaca. Preporučena konfiguracija za uživanje u TheHunter: Call of the Wild je četvorojezgarni CPU Core i5 ili Core i7 klase, 8 GB radne memorije, NVIDIA GTX 760 ili Radeon R9 270x grafika, kao i 60 GB slobodnog prostora na sistemskom drajvu. Sveukupno gledano ovo i nije previše zahtevno, posebno kada uzmete u obzir da na oglasima i dalje mogu da se nađu dobre grafičke karte koje rudarima više nisu interesantne.

theHunter: Call of the Wild trejler Izvor: YouTube / Expansive Worlds

TheHunter: Call of the Wild je besplatna od 25. novembra do 2. decembra 2021. i sve što je potrebno da uradite je da se ulogujete na svoj Epic nalog i da je preuzmete, da bi zauvek ostala u vašem vlasništvu.