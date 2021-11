Dodeljene su 39. Golden Joystick nagrade. Trijumf Dark Souls i Resident Evil: Village igara.

Izvor: SmartLife / Capcom

Iako 2021. godina nije bila toliko divna, iako je u najavi izgledalo tako, tradicija nalaže da bude završena proglašenjem najboljih gejming naslova.

Tokom ove godine brojni naslovi su odloženi ili pomereni za sledeću godinu, mnoge igre su značajno podbacile - Cyberpunk 2077, eFootball 2022, NBA 2K22… - čini se da sve koje su zasijale najjače su pokupile i tradicionalnu Golden Joystick nagradu.

Tokom 2021. godine nismo imali tako dominantan naslov kakav je prošle godine bio The Last of Us Part II, ali se jedna igra izdvojila - Resident Evil: Village, koja je odnela nagradu za Najbolji zvuk, Najbolja PlayStation igra, Ultimativna igra godine i najbolji performans u igri tj. Nagradu za glumce koje je osvojila Megi Robertson za oživljavanje Lejdi Dimitresku.

U skladu s ovim nagradama i Capcom, izdavač Resident Evil: Village igre je nagrađen statuom Najbolji tj. Izdavač godine.

Golden Joystick 2021 lista nagrađenih:

Najbolja priča - Life is Strange: True Colors Najbolji multiplejer - It takes Two Najbolja vizuelna prezentacija - Ratchet and Clank: Rift Apart Najbolja ekspanzija - Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion Najbolja mobilna igra - League of Legends: Wild Rift Najbolji hardver za igranje - PlayStation 5 Najbolja Indie igra - Death’s Door Najveći proboj - Housemarque Najbolja gejming zajednica - Final Fantasy 14 Igra koju još uvek igramo - Final Fantasy 14 PC igra godine - Hitman 3 Nintendo igra godine - Metroid Dread Xbox igra godine - Psychonauts 2 Igra koju najviše očekujemo - Elden Ring Izbor kritike - Deathloop

Izvor: SmartLife / Golden Joystick

Ultimativni pobednici

Povodom obeležavanja pola veka gejminga, Golden Joystick zajednica je tokom 2021. godine birala dva velika pobednika - Ultimativni hardver za igranje, kao i ultimativnu najbolju igru do sada.

Prema Golden Joystick objavi glasali su milioni korisnika i odlučeno je da Ultimativna igra godine bude Dark Souls, dok je ultimativni hardver za gejming, a znamo da se konzolaši neće složiti - PC!

Da li se vi slažete sa ovim izborom?

Resident Evil Village Izvor: YouTube / Resident Evil

Resident Evil 8 Lady Dimitrescu fan made trejler (MobIT) Izvor: piece of wood