Igre je ranije bilo moguće pokretati samo kada je vozilo parkirano, što ima više smisla – nije jasno koji je vozač sposoban da igra dok upravlja vozilom.

Izvor: SmartLife / Pexels / Roberto Nickson

Kompanija Tesla je nedavno ažurirala softver za svoje automobile, a vozači su nakon toga dobili mogućnost da se tokom vožnje zabave video igrama.

Nova opcija je izazvala zabrinutost za bezbednost vozača, ali i ostalih učesnika u saobraćaju.

Naime, igre je ranije bilo moguće pokretati samo kada je vozilo parkirano, što ima više smisla – nije jasno koji je vozač sposoban da igra dok upravlja vozilom.

Novo ažuriranje je u automobile stiglo tokom leta, pa je nakon toga postalo moguće da se neke igre pokreću dok je automobil na putu.

Tako u Tesla Model 3 vozilu može da se igra Sky Force Reloaded, Solitaire i The Battle of Polytopia, a vozač (i igrač) radnju prati na centralnom ekranu koji je osetljiv na dodir. Istina, od igrača se traži da potvrdi da nije vozač pre nego što igra počne, ali ga ništa ne sprečava da slaže i da klikne na “I AM A PASSENGER”.

Neke interaktivne aplikacije su radile tokom vožnje čak i pre ovog ažuriranja, poput table za crtanje, te karaoke moda u okviru odeljka za biranje muzike. Američka Nacionalna agencija za bezbednost na putevima (NHTSA) se problemom već bavi, budući da je zabrinutost opravdana – jasno je da bi igranje video igara tokom vožnje moglo da poveća broj saobraćajnih nesreća.

Tesla je već poznata po tome da ponekad zanemaruje bezbednosne preporuke regulatora, a najviše problema je u vezi s funkcijom “Full Self-Driving", koja zvuči kao da su vozila potpuno autonomna. To ipak nije slučaj, pa se vozači upozoravaju da je neophodno da drže ruke na volanu dok je vozilo u pokretu.

Tesla vozilo Izvor: Smart Life/The Verge

Budući da i obični telefonski razgovori utiču na koncentraciju tokom vožnje (zbog čega je telefoniranje i kucanje poruka zabranjeno), jasno je da je igranje video igara još opasnije. Pretpostavlja se da nema mnogo Tesla vozača koji bi tokom vožnje pokrenuli neku igru, ali je za nesreću ponekad dovoljan i samo jedan.