Svake nedelje Netflix obogaćuje svoju biblioteku filmova, a od 6. do 12. decembra očekuje nas čak pet novih naslova.

Izvor: SmartLife / Netflix / Printscreen

Nažalost, ako ne plaćate pretplatu, imajte na umu da je Netflix za Srbiju ukinuo 30 dana besplatno. U svakom slučaju, velika biblioteka je dobro opravdanje za mesečnu pretplatu koja je jednaka ceni jednog prosečnog obroka za dvoje u restoranu brze hrane.

David and the Elves (2021.)

Ponedeljak otvara porodična komedija sa elementima fantastike nazvana David and the Elves. U pitanju je priča o umornom vilenjaku Albertu koji beži u pravi svet, kako bi pokušao da oseti magiju Božića uz pomoć svog novog prijatelja jedanaestogodišnjeg dečaka Dejvida. Idealan film za popodne sa porodicom.

David and the Elves trejler Izvor: YouTube / Netflix

Utorak, sreda i četvrtak su rezervisani za već postojeće filmove iz biblioteke, da bi vas u petak Netflix obradovao sa čak tri nova filma: Anonymously Yours, Back to the Outback i The Unforgivable.

Anonymously Yours (2021.)

Anonymously Yours je film koji se premijerno prikazuje na Netflix platformi i u pitanju je romantična drama iz Meksika o Vale i Aleks koji se zaljubljuju jedno u drugo nakon slučajnog SMS-a, iako se nikada u svom životu nisu sreli. Kao i svaki film ovog žanra, uvek je 50/50 šansa da će da bude zabavan ili potpuni krš od filma. Saznaćemo u petak, u međuvremenu, bacite pogled na trejler, pa procenite sami.

Anonymously Yours trejler za film Izvor: YouTube / Netflix

Back to the Outback (2021.)

U svetlu novih animiranih naslova koji se sve češće pojavljuju na Netflix platformi, stiže nam Back to the Outback, animirana avantura, sa elementima komedije o najsmrtonosnijim životinjama u zoološkom vrtu u Australiji. Glasove su pozajmili Isla Fišer (Now You See Me), Erik Bana (The Hulk) i Gaj Pirs (Memento). Po trejleru bismo rekli da je zabavan film u pitanju, procenite sami.

Back to the Outback Izvor: YouTube / Netflix

The Unforgivablen (2021.)

Treći film koji stiže u petak je The Unforgivable - nova drama sa Sandrom Bulok u glavnoj ulozi. Radi se o ženi koja pokušava da ponovo sastavi svoj život nakon što je bila u zatvoru zbog nasilnog zločina koji je počinila. Problem je ponovni ulazak u društvo koje odbija da joj oprosti njenu prošlost. U trenutku pisanja, The Unforgivable ima prosečnu ocenu od 6,3 na IMDB, ali to uzmite s rezervom, s obzirom na to da su glasala samo 174 korisnika, što nije preveliki broj da bi mogao da se stekne realan utisak o filmu.

The Unforgivable trejler za film Izvor: YouTube / Netflix

Fast Color (2018.)

Subota je dan za superheroje. Fast Color je film iz 2018. godine koji ako niste gledali na torentima, pardon, u bioskopu možete da pogledate na Netflix platformi. Ova drama nije klasičan film o superherojima i prati priču o devojci sa super moćima koja beži od zakona i naučnika koji žele da je proučavaju i kontrolišu. Nažalost, cela priča oko njenih moći stavlja je u centar pažnje koji preti njenoj porodici, pa ona mora da ih napusti kako bi ih zaštitila. Nekoliko godina kasnije, njena misija da ostane ispod radara vraća je kući...

Fast Color trejler za film Izvor: YouTube / Netflix

Naravno, ukoliko se neki od naslova ne pojavi odmah, znate za pravilo da Netflix ima različite distribucije za različite zemlje, pa uvek možete iskoristiti VPN i prijaviti se da ste u nekoj drugoj zemlji. Bar za taj jedan film ili seriju koju ste planirali da odgledate.