Viši sud u Nišu doneo je odluku o majci koja je bebu bacila u kontejner nakon porođaja.

Veliko vijeće Višeg suda u Nišu, kojim je predsjedavao predsjednik vijeća - sudija Ivana R. Niketić izreklo je danas M.J. iz doljevačkog sela Malošište, meru bezbijednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

"Ona je stanju neuračunljivosti izvršila protivpravno djelo u zakonu određeno kao krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 114. st. 1. tač. 9. u vezi čl. 30. Krivičnog zakonika. Takođe, optuženoj je produžen pritvor koji će trajati do upućivanja na izvršenje mere bezbijednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Do završetka postupka pred ovim sudom, optužena se smiješta u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beograd", saopštila je Kristina Perić, portparol Višeg suda u Nišu.

Psihijatrijsko vještačenje koje je obavljeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu tokom istrage pokazalo je da je M.J. (22) neuračunljiva te je iz tog razloga Više javno tužilaštvo umjesto da podigne optužnicu, odlučilo da preloži da joj se izrekne mjera bezbjednosti. Međutim, tužilaštvo je smatralo da je adekvatno da se M.J. leči na slobodi ali je Viši sud u Nišu odlučio da se liječenje sprovede u ustanovi zatvorenog tipa gde će ostati sve dok ljekari ne procene da joj se stanje dovoljno stabilizovalo da više ne predstavlja opasnost ni za druge ni za sebe.

M. J. se teretila da je 12. decembra prošle godine, nakon što se porodila u terasi porodične kuće, novorođenče bacila u kontejner. Plač bebe čuo je jedan komšija koji je alarmirao Hitnu pomoć te je dijete nakon primarnog zbrinjavanja prebačeno u Dječju kliniku u Nišu gde je ustanovljeno da se radi o zdravoj djevojčici.

Nakon što se oporavila po odluci Centra za socijalni rad zbrinuta je u hraniteljskoj porodici M.J. je odmah uhapšena, predmet je najpre preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Nišu zbog sumnje da je počinjeno ubistvo djeteta pri porođaju u pokušaju za koje je zaprećena kazna zatvora do pet godina. Tokom istrage, djelo je okvalifikovano kao teško ubistvo u pokušaju pa je dalje postupanje preuzelo Više javno tužilaštvo ali kako je ustanovljeno da je djevojka neuračunljiva prema njoj je je pokrenut postupak za izricanje mjere bezbijednosti. Obzirom na to da je procesno nesposobna, ona nije ni pozivana na sud jer nije bila u stanju da prati postupak niti da iznosi odbranu. Na suđenju su bili djevojčini roditelji Jelena i Dragan ali su i oni zbog teškog psihičkog stanja odustali od davanja iskaza.

"Vjerujte mi, nismo znali da je trudna. Tog dana sam bio kod komšinice da uzmem drva, ona se žalila da je boli kuk. Rekao sam joj da malo prošeta kako bi bol prošao. Nakon što sam ubacio drva zadrijemao sam, ona se u to vrijeme porodila. Dijete uopšte nisam vidio, odmah ga je bacila. Ja to ne bih dozvolio, čuvali bismo ga", rekao je nakon suđenja Martinin otac.

Požalio se i da ima noćne more zbog saznanja da mu je unuče bačeno u kontejner. "Ne mogu da spavam, stalno sanjam dijete sa rančićem i kutijicom u ruci kako dolazi na vrata i kaže da je to njegova kuća. To me progoni, ustajem noću, ne mogu da spavam, to me strašno uznemirava", rekao je ovaj čovjek.

Za sada niško Više javno tužilaštvo ne postupa prema ocu djeteta čiji identitet je poznat Martinim roditeljima. Krivični zakonik u članu 179 predviđa da “ ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor,kazniće se zatvorom od pet do dvanaest godina”. Međutim, u ovom slučaju muškarac koji je seksualno zloupotrebio djevojku mogao bi da iza rešetaka provede čak 15 godina. U stavu 2 istog zakonskog akta navodi se da “ako je usled djela iz stava 1. ovog člana nastupila teška tjelesna povreda nemoćnog lica ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloljetniku ili je djelo imalo za posledicu trudnoću,učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina “.

A Martinina majka Jelena ali i cijelo Malošište, tvrde da dobro znaju ko je djevojku seksualno zloupotrebio i traže da taj muškarac bude kažnjen. "To je jedan čovjek iz doljevačkog sela Mekiš. Radi u preduzeću za odnošenje smeća u Doljevcu. Stalno je dolazio i kad smo bili i kad nismo bili tu. Nismo imali pojma šta u stvari radi sa Martinom niti smo primijetili da je trudna. Od kako je Martina uhapšena njega više nigdje nema, ne dolazi više u naše selo da iznosi smeće, čuli smo da su ga prebacili na drugi teren. Tražimo da i on bude kažnjen, napravio nam je haos od života, Martina je zbog njega nastradala. On je više kriv nego naša ćerka, ona nije znala šta radi a on je dobro znao šta joj je učinio", rekla je ranije ova žena i dodala da je i na policijskom saslušanju navela ime muškarca za koga je uvjerena da je otac njenog neželjenog unučeta.

Ukoliko tužilaštvo odluči da pokrene postupak protiv oca djeteta, ključna će biti DNK analiza odnosno poređenje biološkog materijala osumnjičenog sa genetskim otiskom odbačene bebe koja se smatra zlatnim standardom u dokazivanju očinstva.

