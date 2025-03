Lepa Brena prekinula saradnju s ljudima s kojima je radila 16 godina: Donijela šok odluku, pa se oglasila

Pjevačica Lepa Brena odlučila je naprasno da promijeni tim s kojim je sarađivala punih 16 godina.

Lepa Brena je neko ko je tokom čitave karijere bio poznat po lojalnosti prema svojim najbližim saradnicima, ali i kao zvijezda koja se ne plaši promjena.

Tako je prije nekoliko dana odlučila, da posle 16 godina izuzetno uspješne saradnje i nebrojenih koncerata, završi jedno poglavlje svoje karijere i pozdravi se sa bendom koji ju je sve to vrijeme pratio.

Ovo je naravno izazvalo veliku pažnju u javnosti, a najveća folk zvijezda na prostoru bivše Jugoslavije, je za Kurir objasnila kako je do svega došlo, i otkrila nove planove vezano za njenu karijeru u budućnosti.

"Svi vi znate da sam ja počela svoju karijeru sa 'Slatkim grehom', i tada je nakon devet godina fantastične saradnje bilo vrijeme za promjene. Tako je i sada došlo vrijeme za rastanak sa bendom sa kojim sam radila 16 godina. Nekada su za nove vizije i uspjehe potrebne promjene. Moram da naglasim da smo se mi rastali u lijepoj atmosferi. Samo jednostavno dođe vrijeme za promjene kako u mojoj, tako i u njihovim karijerama. Novi bend je spreman za nastupe i koncerte koji slijede, i radujem se što ćemo vam uskoro pokazati sve na čemu smo radili. Očekuju nas velike stvari, kao što je moja publika i navikla od mene", rekla je muzička diva i osvrnula se na spektakle koje je nedavno održala u Zagrebu:

"Veći akcenat stavila bih na to da smo u Zagrebu održali dva sjajna koncerta i priredili ponovo spektakl za pamćenje. Ponosna sam na cio svoj tim. Bend, produkciju, dizajnere, bjuti tim, plesače i sve koji su učilinili da imamo pet fantastičnih koncerata u Areni Zagreb, a 23.10.2026. nas očekuje šesti koncert u Zagrebu i naravno još puno sjajnih nastupa i koncerata. Show must go on!" zaključila je Brena.

Pogledajte kadrove sa koncerta u Zagrebu:

