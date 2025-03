Pred SDT u odbrani je izjavio da je tarifa za vođu smjene ili podmićenog carinika je najmanje 10.000 eura, mada smatra da su se neki i bolje prodavali

Petar Milutinović priznao da je bio član krminalne organizacije Miloša Medenice koja se bavila švercom cigareta, prenose Vijesti.

On je to kazao u nastavku suđenja Vesni Medenici i ostalim optuženima, u Višem sudu u Podgorici.



Osim Milutinovića odbranu je dala i okrivljena Ivana Kovačević.

Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, kriminalnu organizaciju je formirao Miloš Medenica, a čiji pripadnik je postala i njegova majka bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, prenose Vijesti.

Milutinović je priznao izvršenje krivičnog djela i detaljno pojasnio sve u vezi šverca cigareta iz Luke Bar. On je ostao pri iskazima koje je dao pred SDT.

Danas je u odbrani rekao da je njegova komunikacija preko kriptovanog telefona sa okrivljenim Milošem Medenicom trajala oko mjesec i po dana 2019. godine, da su okrivljeni u švercu cigareta Marjan Bevenja i Stevan Karanikić bili zaduženi za falsifikovanje dokumentacije i da su to radili ne samo u ovom slučaju, da je znao da roba ide za Miloša Medenicu i da se postupak šverca cigareta obavljao uvek na isti način, pišu Vijesti.

Miloš Medenica tvrdio je da Milutinovića prvi put u životu vidi u sudnici da sa njim nikada nikakvu vrstu komunikacije nije imao.

Advokat Nebojša Asanović predložio je da se iz spisa predmeta izdvoji iskaz okrivljenog kao pravno nevaljan dokaz jer isti nije sačinjen u skladu sa ZKP-om. Predlog su podržali advokati Stefan Jovanović, Milan Kovačević, Miloš Vuksanović i Miljan Knežević. Odbrana smatra da je Milutinović dao iskaze u cilju pribavljanja određenih benefita, misleći na nepredlaganje pritvora od strane specijalnog tužilaštva, a možda i dobijanja statusa svjedoka saradnika. Specijalno vijeće sudije Vesne Kovačević odbilo je predlog odbrane da se iz spisa predmeta izdvoje zapisnici njegove odbrane.

Milutinović je u odbrani kao osumnjičeni 19. aprila 2022. godine, pred SDT naveo da je izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret. Rekao je da nije organizator, niti je organizovao izbačaj cigareta. Nakon što je izašao iz zatvora 2019. godine, stupio u kontakt sa svojim dugogodišnjim prijateljem Nikolom Raičevićem, koji mu dao kriptovani mobilni telefon, prenose Vijesti.

Ponudio mu je da kao lice koje je upućeno oko izbačaja cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar nešto probaju, tj. da kupe robu i pokušaju da je izbace. Istakao je da mu je konkretne prilike ponudio pomoć u krivičnom postupku koji je u toku za krivično djelo krijumčarenje koji se vodi protiv njega i drugih lica, tj. pomoć od strane njegovog druga Medenica Miloša, kako bi za sva djela koja mu se stavljaju na tret dobio tri godine zatvora, maksimalno, a za protivuslugu bi Raičević Nikoli i okrivljenom Medenica Milošu bio dužan da plati iznos od 200.000 eura.

S obzirom da je već zadužio kriptovani telefon, stupio je u komunikaciju preko njega sa Raičević Nikolom, na kripti nick name “Cigo” sa kojim je razgovarao o cigaretama i poslu u vezi sa istima, i Medenica Milošem, na kripti “MM”, sa kojim je manje pričao o tome, već su pričali o nekim muškim temama, ali su se spominjale i cigarete. Milutinović je izjavio da sa okrivljenim Milošem Medenicom nije ugovarao cijene, kupovinu i td, sve je to išlo preko Raičevića, jer je shvatio da su oni drugovi i nije htio da se miješa u to. Pojasnio je da se izbačaj cigareta odvijao nakon što se on obrati špediteru da sačini dokumentaciju za izlaz robe za neko pravno lice koje će u konkretnom biti nosilac posla i koje je u suštini formirano radi realizacije posla izbačaja, prenose Vijesti.

To pravno lice onda radi Ugovor o prenosu prava vlasništva između firmi koje imaju već uskladištene cigare u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar i tog lica. Nakon toga, cigari se iz skladišta u kom se nalaze prebacuju u skladište „Hladnjača” AD Luka Bar, nakon čega dolaze kamioni da se cigarete tovare i izlaze napolje. Da bi izašle napolje potrebno je sačiniti kompletno lažnu dokumentaciju, kako ne bi ostao nikakav trag u Upravi carina, a to je lažna izlaznica iz Luke, zatim kompletna carinska dokumentacija – deklaracija, u kojoj obično piše da je izašao polietilen, a koju dokumentaciju će naravno carinik koji je uzeo mito da prihvati i pusti ih da izađu.

Dodao je da pravno lice koje kupuje cigare iste mora platiti isključivo u kešu, tj. ne može ih platiti preko računa firme, a plaćanje se vrši kod Ratke iz “Atlant Monta”, s tim što on u tom plaćanju nikada nije učestvovao, već je to Ratki plaćao Raičević Nikola.

Kada je 2019., izašao iz zatvora i kada mu je Raičević Nikola dao predlog da počne sa njim da radi sa cigaretama, što je on i prihvatio, a kako nijesu imali lice koje bi finansiralo kupovinu cigareta kod Ratka, u priču je ušao Medenica Miloš. Sve ovo mu je poznato od Nikole, koji ga je prvenstveno kontaktirao jer je on poznavao već odavno lica koja mogu da urade ovu lažnu dokumentaciju i koji imaju mašinu za pravljanje pečata i drugih dokumenata, a ta lica se zovu Bevenja Marjan, nick name na kriptama “Big Boss”, koji koristi broj telefona 068 488 688 i Stevo Karanikić, nick name na kriptama “Escobar”, a koji su vlasnici špedicije „MB Šped“ DOO Bar, pišu Vijesti.

Nedugo nakon toga, negdje u novembru mjesecu 2019. godine, obratio se ovim licima da mu naprave kompletnu operativu oko izbacivanja tereta, tj. da mu naprave kompletne lažne papire i da mu završe carinu. Kada kaže završe to znači da ti carinici prihvate tu lažnu dokumentaciju, za šta bi od njih dobili mito. Konkretne prilike ovim licima je dao 40.000 eura po kamionu, odnosno ukupno 80.000, jer su kasnije izašla dva kamiona, a koji novac mu je dao Raičević, koji je on predao Bevenji i Karanikiću za njih i carinike. Misli da je podjela plijena išla na sledeći način, Bevenji i Karanikiću za ta dva kamiona po 30.000 eura, a carini po 10.000 za vođe smjena, koja bi bila toga dana kada se bude radio izbačaj.

U vezi izbačaja cigareta 13. 12. 2019. godine, pojasnio je da je sve išlo apsolutno na isti način. On je po naređenju Raičevića, slao e-mail, a Bevanja i Karanikić pravili su lažnu dokumentaciju, ponovo dva kamiona cigareta. Dodaje se u izjavi da su i prvi i drugi put izašla po dva kontejnera, a da u kontejneru stane 1.000 kartona. Napomenuo je da je komunikacija sa okrivljenim Milošem Medenicom preko kriptovanog telefona trajala oko mjesec i po dana, i to krajem 2019.godine, nakon čega je Miloš promijenio PIN kripte, koji mu je bio nedostupan, prenose Vijesti.

Milutinović je u odbrani od 21. aprila 2022. godine, pred SDT, u cjelosti ostaje kod odbrane od 19. aprila 2022. godine. Pojasnio je da je lice Raičević Radomir tzv. "Rajo" odnosno lice sa nadimkom "Barski" na kriptovanim komunikacijama znalo da treba da se prave fiktivni papiri za izvoz cigareta koje bi on predao carini. Osoba sa nick name "Santino", a za koje je već naveo da je to špediter na Dobrakovu, dogovorilo da lice "Barski" uzme 10.000 eura po kamionu kako bi kao licencirani špediter ovjerio ovu lažnu dokumentaciju i zatvorio oči na to. Dalje je pojasnio da do same realizacije tog plana nije došlo, zato što je utovaru uvijek prisustvovao neko treći kojega je pozvao izvjesni Cajo i zbog čega su odlučili da ne rade izbačaj.

Kada je u pitanju dokumentacija o cigaretama koje je izvezene 28.11 i 14.12.2019.godine, istakao je da su iste izuzete od strane policije, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Naveo je da je tarifa za vođu smjene ili podmićenog carinika je najmanje 10.000 eura, mada smatra da su se neki i bolje prodavali.

Milutinović je u odbrani od 28. septembra 2022. godine, takođe govorio o švercu odnosno izbačaju cigareta iz Luke Bar.

Optužena Ivana Kovačević izjavila je da ne priznaje krivicu, te da ona nije član kriminalne grupe Miloša Medenice. Tvrdi da je svoj posao radila u skladu sa carinskim propisima i da nikada nijedno uputstvo, niti nalog nije dobila od bilo koga.

Kovačević je navela da nikada nije koristila skaj aplikaciju i da sve što je Petar Milutinović izjavio je neistina.

Odgovarajući na pitanje Vesne Medenica, Kovačević je odgovorila da nikada nije sa njom bila u komunikaciji i da nikada nije čula od bilo koga da je dolazila u Luku Bar. Dodala je da nije znala da Vesna Medenica ima sina Miloša i da je za njega saznala kroz ovaj postupak.