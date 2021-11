LAĆA POSLAO POZIVNICE ZA KOMEMORACIJU MARINI: Jedna važna stvar mora da se ispoštuje, a evo ko će moći da prisustvuje

Sin Marine Tucaković otkrio je detalje komemoracije povodom smrti njegove majke.

Komemoraciji Marini Tucaković zakazana je za 24. novembar u Skupštini grada, a glavni organizator koji se brine o svakom detalju je njen sin Milan Radulović Laća.

On je otkrio da komemoraciji njegove majke ne mogu prisustvovati svi, da će moći da dođu samo one kojima on pošalje pozivnice, a nekoliko dana pred održavanje komemoracije obratio se javnosti i otkrio još detalja.

"Memorijalni skup povodom nedavno preminule Marine Tucaković održaće se 24. novembra, u 14 sati, u prostorijama Starog dvora Skupštine grada Beograda, u ulici Dragoslava Jovanovića 2, kao što je već najavljeno.

Upravo šaljemo pozivnice svim prijateljima, saradnicima i poštovaocima naše Marine. Bez pozivnice nije moguće prisustvovati skupu i molimo sve za malo strpljenja, kako slučajno ne bi nekoga izostavili.

Ovo se, naravno, ne odnosi na medije, međutim, pored novinarskih akreditacija biće obavezan i digitalni sertifikat, s obzirom na epidemiološku situaciju i veliki broj ljudi na skupu. Ovaj dokument obavezan je za sve prisutne.

Hvala svima koji će biti u mogućnosti da se odazovu našem pozivu da se na jedan svečan način prisetimo naše Marine Tucaković", piše u saopštenju.

Podsetimo, Marina Tucaković preminula je 19. septembra u KBC Dragiša Mišović u Beogradu, pet dana nakon što joj je naglo pozlilo. Bila je zaražena i korona virusom.

Sahranjena je 29. septembra na Novom groblju u Beogradu, prema njenoj poslednjoj želji - da počiva pored sina Miloša koji je iznenada preminuo 2008. godine.