CRNA LISTA ZA KOMEMORACIJU MARINI TUCAKOVIĆ: Laća ponovo stavio zabranu estradnjacima, a evo šta Futa kaže o svemu tome

Sin Marine Tucaković priprema svaki detalj kako bi na najbolji način odao počast preminuloj majci, ali je odlučan i u tome kome ne dozvoljava prisustvo.

Izvor: Lepa i Srecna

Komemoracija Marini Tucaković zakazana je za 24. novembar u Skupštini grada, a nen sin Laća glavni je organizator i vodi računa da svaki detalj bude besprijekoran.

Kako piše Star, on je već organizovao čitavu ekipu kako bi sve bilo na najvišem nivou, a pobrinuo se i da pojedinim osobama onemogući da se pojave.

O svemu tome oglasio se i njegov otac Futa koji je, kako kaže, u nekim drugim poslovima i nije puno obaviješten o onome što sin sprema.

“Iskreno, ne znam šta radi Laća osim što je bio u Skupštini grada da traži dozvolu za komemoraciju. Već je podijelio zadatke ljudima koji mu pomažu i uveliko se sve to priprema. Ja radim nešto potpuno drugo. Čak i ne znam ni kome šalje pozivnice, a kome ne za taj dan. Ima još vremena do tada, čuće se sve na vrijeme. On će sva obavještenja staviti na društvene mreže”, rekao je on.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Laćina bliska prijateljica kaže da Laća neće svima dozvoliti da prisustvuju.

"Kada smo pričali o salama za komemoraciju, Laća je želio da to bude negdje gdje ne može svako da uđe. Ne želi padobrance, to neće tolerisati po cijenu skandala. Objasnio mi je da će svi koji treba da se pojave biti obaviješteni i pozvani, ali mi je naglasio da postoji i crna lista. Nema ljutnje, ali svakako će se mnogi estradnjaci iznenaditi", rekla je za Star Laćina prijateljica. Laća i Futa brinu o svakom detalju, a ovako je grob Marine Tucaković izgledao na 40 dana od njene smrti: