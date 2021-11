BARBARA PROGOVORILA O TUČI ZBOG KOJE JE ZAVRŠILA U BOLNICI: Lazićeva devojka otkrila šta se desilo - "PIJANI IDIOTI"

Pisalo se da je do sukoba došlo između Darka Lazića i Uroša Živkovića, zbog ljubomore.

Izvor: Instagram/darkolazicofficial

Nedavno je u medijima odjeknula vest da su se Darko Lazić i njegova devojka Barbara Bobak potukli, posle čega je ona završila u Urgentnom centru, kako je tada preneto, a sada se pevačica prvi put oglasila na ovu temu.

Pisalo se da je do obračuna prethodno došlo između Darka Lazića i Uroša Živkovića, a sve navodno zbog ljubomore, jer je pevač, kako su preneli mediji, flertovao s Lazićevom devojkom.

"Ja sam Uroša videla samo na pet sekundi. Prišao je stolu, javio se i to je to. Da li su njih dvojica posle imali neku svađu, ja to ne znam, jer nisam bila tu uopšte. Ja sam otišla u sobu po stvari, tako da, šta god da se tu izdešavalo, desilo se dok sam ja bila u toj sobi", ispričala je Barbara.

"Da li su se njih dvojica svađali ili šta god, nemam pojma. Kad sam sišla, videla sam njih trojicu-četvoricu kako stoje zagrljeni i pomislila: 'Pijani idioti'. Prišla sam im i rekla Darku: 'Idemo kući, dosta je'. Što se toga tiče, zaista nemam pojma šta se desilo. Moraćete Darka to da pitate", dodala je pevačica.

Nakon toga se pojavila i njena fotografija iz bolnice na kojoj Barbara ima kragnu oko vrata i leži na bolničkom krevetu u ordinaciji, dok Darko pere ruke na lavabou.

"Ja sam se tu našao slučano. Bili smo na veselju. Srećko je hteo od Darka da uzme čašu, pa se posekao. Sve ostalo ne želim da komentarišem", rekao je Uroš Živković tada, dok je Lazić tvrdio da nije došlo do tuče između njega i Barbare navodeći da "nekome smeta njegova sreća".

Darko i Barbara nedavno su šokirali javnost kada su "zamenili" garderobu i tako otišli u prodavnicu: