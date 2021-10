MARINA JE RAZMAŽENA KLINKA! Barbara urnisala Darkove bivše, pa otkrila da li je TRUDNA - spomenula i UDAJU!

Barbara Bobak progovorila o svim akutelnostima.

Darko Lazić i njegova nova partnerka Barbara Bobak nedavno su se našli u žiži skandala kada su se u javnosti pojavile priče da je između njih došlo do fizičkog obračuna, ali i da je pjevačica u drugom stanju.

Nakon što su priču o batinama oštro demantovali, Barbara se osvrnula na sve spekulacije, ali i aktuelnosti iz njihovog zajedničkog života.

Barbara je ispričala kakvu budućnost očekuje sa folkerom, a bez dlake na jeziku komentarisala je i njegove bivše - Anu Sević i Marinu Gagić.

"Taman posla, pa mi se sprdamo. Baš sam htjela da vidim šta će da se desi, jer je to fora pošto je Darko operisao želudac. Šalimo se da ja jedem za dvoje jer on ne može toliku količinu da konzumira, pa ja pojedem i njegovo", kaže i otkriva da li bi se udala za Darka:

"Da, naravno. On već ispunjava moja očekivanja. Već živimo zajedno kao da smo u braku, lijepo se slažemo. Voljela bih i da imamo djecu, ali ne sada. Neću dok mi se ne pojavi majčinski instikt", istakla je.

Barbara je komentarisala i njegove bivše Anu Sević i Marinu Gagić, ali i suđenja na kojima bi Darko trebalo da se nađe sa bivšom vjerenicom.

"Darko je odgovoran i sve svoje obaveze ispunjava. To što dotična pokušava da navuče sebi medijsku pažnju na konto njegovih leđa, to je druga stvar. Kako su novinari uopšte znali da je njima tada suđenje? Zato što ih je ona (Marina) zvala. Neću da potežem uopšte pitanje o tim namjerama i zašto on u očima javnosti ispada neodgovoran... On ćuti zato što ima poštovanja. On bude čovjek, a svi to koriste, a Darko samo neće da kaže gomilu stvari o tim ljudima, ali to ne znači da istina nije tu", rekla je.

Između Marine i Ane kaže da je "izabrala" Anu:

"Zato što je Ana ispala faca, a ova je ispala razmažena klinka. Upoznala sam je nakon što sam u vezi sa Darkom. Imale smo najnormalniju komunikaciju. Žena je kulturna. Ana ga ne tuži, to su gluposti. On je rješio sve dugove, samo što je to nešto zastarilo pa se to ponovo pominje i nisu mu poslati nikakvi izvršitelji kao što je ova (Marina) pričala", naglasila je Barbara.

Ana Sević

