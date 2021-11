SVE RADI IZ LJUBOMORE! Barbara oplela po Darkovoj bivšoj verenici - Nikoga ne zanima šta Marina ima da kaže!

Barbara Bobak iznela je svoje mišljenje o bivšoj verenici Darka Lazića sa kojim ima sina Alekseja.

Izvor: Lepa i Srecna

Bivša verenica Darka Lazića Marina Gagić često se nađe u medijima otkao je pevač našao novu devojku Barbaru Bobak, a neretko se pominje da mu brani da vidi njihovog sina Alekseja u prisustvu njegove nove izabranice. Sada je to Barbara i sama potvrdila.

"Ona to radi od prvog dana. Govori takve stvari iz ljubomore. Kad kažem ljubomora, kažem to u smislu da li ima i dalje emocije prema njemu ili nema. Eto, to je nešto čime ona tera inat jer ne može ni sa čim drugim pošto nikoga ne zanima šta ona ima da kaže ili šta ona misli, pa hajde preko deteta", istakla je Barbara za "Hype".

"Tako stvari stoje od prvog dana. Mene te stvari ne interesuju. Njeno dete - njena stvar! Ma, biće to sve okej. Ja nju razumem i ne ljutim se na nju. Razumem jer znam da je Darko divno stvorenje za imati pored sebe i nije lako sigurno kada izgubiš takvu osobu", navela je Barbara i dodala:

"Marini želim sve najbolje. Još jednom podvlačim da se ne ljutim na nju, ali o toj temi zaista ne bih više pričala".