NAPUSTILA FAKULTET PA UZELA MIKROFON, PORODICA ZATEČENA: Evo ko su Barbarini roditelji i kako je živela pre Darka

O životu Barbare Bobak se malo zna, a neke stvari će vas sigurno iznenaditi.

Pevačica Barbara Bobak ne prestaje da puni medijske stupce od kako je započela vezu sa pevačem Darkom Lazićem, a malo ko zna čime se bavila pre pevanja. Ono što je sigurno – iznenadićete se!

Barbara je iznela detalje o svojoj porodici i životu pre Darka, a mnoge je iznenadio način na koji je odlučila da će da se bavi pevanjem.

“Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku”, ispričala je ona u emisiji “Red Zone”, a onda otkrila i kada joj se javila želja za pevanjem.

“To se dogodilo slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela i snebivala da pevam pred drugima. Sedela sam u tom momentu sa drugarima sa fakulteta kada sam to videla. Inače, studirala sam programiranje. Radili smo neku algebru koja mi je išla katastrofa i samo sam rekla: "Ne znam šta ja radim ovde, odoh da se oprobam kao pevačica, pa kako mi krene!". Brzo sam počela da radim svadbe i kulturica-svirke. Pročulo se za mene, da li zbog harizme, da li zbog pevanja, ali svakom se dopalo nešto drugo.”

Pevačica je i sama iznenađena kako se sve razvijalo iako je njen otac imao drugačije planove za nju.

“Brzo sam počela dosta da radim, tako da još uvek nisam svesna svega što mi se dešava. Moj tata, koji ima privatnu firmu za transport, je hteo da ja nasledim porodični biznis, ali meni je to oduvek bio muški posao, a i uvek sam volela lak dinar! (smeh) Moja majka je medicinski radnik, imam mlađeg brata; sve u svemu, mi smo oduvek vodili normalan život jedne prosečne porodice. Nikada mi ništa nije falilo, pa da sam sad zbog toga morala da odem u pevačke vode. Jednostavno su se stvari tako namestile. Roditeljima je dosta dugo trebalo da svare to što sam ja odlučila da se bavim pevanjem jer sam uvek pokazivala afinitete ka studiranju i nekom kancelarijskom poslu. Oni su se nadali da ću se ja urazumiti u nekom momentu i fokusirati, pa da ću naslediti očevu firmu. Ipak, kada su shvatili da je to moj put, rekli su mi samo da se ne zalećem i da ne pevam po rupama nego da to sve bude na nekom nivou. Nisu mi rekli ništa što ni sama nisam znala i htela.”, otkrila je Bobakova u emisiji "Red Zone".

Barbara se zatim osvrnula i na vezu sa Darkom, ali i na to kako su njeni roditelji prihvatili zeta i sva pisanja u medijima o njihovoj ljubavi.

“Uvek sam radila lepe, kulturne svirke. Dolazila sam lepo obučena, zakopčana do grla. Taman kad su roditelji prihvatili to, desilo se sve ovo sa Darkom. Tatu je u početku pogađalo sve to jer nije mogao da se pomiri sa činjenicom da neke babetine pišu gluposti o njegovoj mezimici koju je odgajao ceo život i timario da bude princeza. Ipak, navikao je sad i na to. Najbitnije mi je da sam u miru sa njima, da me oni razumeju i podržavaju, pa me baš briga šta će bilo ko drugi da kaže”, zaključila je pevačica.