LAZIĆEVA DEVOJKA POBEGLA IZ RODNOG SELA: Barbara progovorila, jedno nije mogla da podnese - "On ima 50 godina, ja 23!"

Barbara Bobak otvorila dušu.

Izvor: Instagram/darkolazicofficial

Barbara Bobak česta je tema u domaćim medijima otkako je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem.

Pevačica je priznala da se zbog ove romanse susreće i sa negativnim komentarima, te je sada otkrila kako reaguje na njih, ali i zbog čega je napustila svoje rodno mesto.

"Kada je reč o komšiluku iz sela iz kog potičem, to su ljudi koji mene uopšte ne viđaju. Proverila sam sa novinarima ko su zapravo ti ljudi koji su pričali o meni. Reč je o jednom berberinu. To je čovek koji je u stanju da 'opljuje' pola sela. Tom kad uđeš u salon i sa njim si na 'brate moj', on te, kad izađeš, 'opljuje' sa sledećim ko mu uđe u salon", ispričala je Barbara i dodala:

"50 godina, a ja 23! Ne srećemo se, nemamo nikakav kontakt. Sve što je rekao o meni, ispričao je iz čiste zlobe i obesti. Takvo je selo i seoska sredina. Zato sam i otišla odatle. Ljudi ti generalno nikada neće oprostiti uspeh, a posebno ne u malim mestima", zaključila je pevačica u emsiji „Red Zone”.