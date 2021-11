SKANDALOZNO PREPUCAVANJE BIVŠIH! DUŠAN TVRDI DA TANJA "KORISTI KOKAIN", OGLASILA SE I ONA: Evo šta je jasno poručila!

Tanja Savić i Dušan Jovančević i dalje su u braku na papiru, a njihov sukob ne jenjava ni mjesecima kasnije.

Nakon što je Dušan Jovančević iznio niz optužbi i uvreda na račun svoje i dalje zakonite supruge nakon saznanja da je u navodnoj vezi s Draškom Stanivukovićem, oglasila se i Tanja Savić, pa se drama nastavlja.

Tanja i Dušan i dalje su u braku, a on je pobjesnio zbog njene nove veze, pa je u jednoj od izjava iznio i šokantne tvrdnje da "voli ponekad da koristi kokain", te da su "svašta radili u hotelu" i da posjeduje intimne snimke i slike koji to i dokazuju.

Pjevačica kaže da joj je cijela ova priča iscrpljujuća, kao i da je ona savjesna majka.

"To je toliko iscrpljujuće. Ali koliko znam, zakon je na pravednijoj strani. Imam sve moguće dokaze da sam okej sa svojom djecom. Vodim računa o njima kao svaka normalna majka i porodična žena. Kad radim, radim, kad sam sa njima, onda sam sa njima. Ne idem okolo i ne skitam. Nisam od tih majki koje ne paze svoju djecu. Striktno pazim svoju djecu, a pomažu mi sestra i majka. One ih čuvaju dok radim. Ne pijem i ne drogiram se", izjavila je za Kurir.

S druge strane, Dušan tvrdi da mu pjevačica brani kontakt s djecom, zbog čega je, kako navodi, slučaj preuzela država Australija.

"Meni nije potrebno uopšte da se opterećujem time, takođe, nije ni potrebno da dolazim uopšte za Srbiju, pošto sve mogu odavde da rješavam. Australijska država sad zastupa mene, što se tiče advoka i suđenja. U vezi sa tim nemam ni jednu brigu, vjerujte mi. Ja samo ćutim i posmatram. Nikoga ne diram, takođe, želim da mene puste na miru. Pošto me diraju, naravno, ja ću da se branim protiv njenih laži i izjava. S pogrešnom osobom se igra", izjavio je.

"Nije sud odlučio ovdje u Australiji da se djeca vrate u Srbiju, ja sam dao saglasnosti da djeca se vrate tamo. Australijska država je preuzela moj slučaj. Pošto mi ona brani kontakt s djecom, pa sada australijska centrala Autoritet zastupa mene u ovom slučaju, zato što brani djeci da se čujem s njima", rekao je Jovančević, pa nastavio.

"Šta je radila sa mnom onda 12 godina? Što se udala za mene? Što mi je rodila dva sina? Očigledno je imala samo neku korist od mene. Da li taj njen zna da Tanja voli ponekad da koristi kokain? Da je podsjetim šta smo radili sve zajedno u jednom hotelu u Novom Sadu, tri noći smo tamo proveli za moj rođendan. Neka stavi ruku na srce i neka kaže da lažem, da nije istina! Ona moze da laže, ali slike i snimci ne varaju. Slijedi to da će svi vidjeti ko je i šta je Tanja, da je bolje upoznate, da taj njen malo bolje upozna Tanju i njene tajne. Pa neka gledaju zajedno naše najintimije snimke, šta smo radili zajedno, pa neka se on malo nauči od mene. Jadni su, pogotovo on. Tek će da vidi pod koju katagoriju pripada ona. Neka im je sa srećom!", šokirao je Jovančević u izjavi za Telegraf.rs.