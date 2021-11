O KOKAINU I INTIMNIM SNIMCIMA - ŠOK TVRDNJE TANJINOG MUŽA! "Došao je na red da je drnda, da je pametan dao bi joj nogu"

Posle skandaloznih uvreda i prijetnji, nove oštre izjave Dušana Jovančevića

Suprug pjevačice Tanje Savić, Dušan Jovančević, nedavno je iznio skandalozne uvrede i prijetnje upućene gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću nakon navoda da je u vezi s njegovom još uvijek zakonitom ženom.

Dušan tvrdi da mu pjevačica brani kontakt s djecom, zbog čega je, kako navodi, slučaj preuzela država Australija. O Tanji nema lijepe riječi, a tvrdi i da posjeduje slike i snimke koji potvrđuju sve što kaže.

"Meni nije potrebno uopšte da se opterećujem time, takođe, nije ni potrebno da dolazim uopšte za Srbiju, pošto sve mogu odavde da rješavam. Australijska država sad zastupa mene, što se tiče advoka i suđenja. U vezi sa tim nemam ni jednu brigu, vjerujte mi. Ja samo ćutim i posmatram. Nikoga ne diram, takođe, želim da mene puste na miru. Pošto me diraju, naravno, ja ću da se branim protiv njenih laži i izjava. S pogrešnom osobom se igra", počeo je priču Dušan.

"Nije sud odlučio ovdje u Australiji da se djeca vrate u Srbiju, ja sam dao saglasnosti da djeca se vrate tamo. Australijska država je preuzela moj slučaj. Pošto mi ona brani kontakt s djecom, pa sada australijska centrala Autoritet zastupa mene u ovom slučaju, zato što brani djeci da se čujem s njima", rekao je Jovančević, pa nastavio.

"Šta je radila sa mnom onda 12 godina? Što se udala za mene? Što mi je rodila dva sina? Očigledno je imala samo neku korist od mene. Da li taj njen zna da Tanja voli ponekad da koristi kokain? Da je podsjetim šta smo radili sve zajedno u jednom hotelu u Novom Sadu, tri noći smo tamo proveli za moj rođendan. Neka stavi ruku na srce i neka kaže da lažem, da nije istina! Ona moze da laže, ali slike i snimci ne varaju. Slijedi to da će svi vidjeti ko je i šta je Tanja, da je bolje upoznate, da taj njen malo bolje upozna Tanju i njene tajne. Pa neka gledaju zajedno naše najintimije snimke, šta smo radili zajedno, pa neka se on malo nauči od mene. Jadni su, pogotovo on. Tek će da vidi pod koju katagoriju pripada ona. Neka im je sa srećom!", šokirao je Jovančević.

Dušan je prokomentarisao navodnu vezu Tanje i Draška, kojem je nedavno prijetio, ovog puta ističući da ne treba da ga se plaše.

"Bolje da ćuti. Majka dva sina. Nema obraz niti sram, uvijek je takva i bila. Neka bude on za nju šta god hoće, ja sam je imao kao svi prije mene, sad je on došao na red da je malo 'dr*da'. Vrijeme će da pokaže... Da je pametan već bi joj nogu dao, dok mu ona ne da. Ona ne zna šta je ljubav, ona samo poznaje avanture. Nema čega da se plaše, nikakvo zlo neću da im učinim. Sami će oni sebi. Ja ću samo istinu da pokažem svima. Kod nje je 'napad je najbolja odbrana', a ja čekam samo pravi momenat. Imam sve što je potrebno, otkad smo se zabavljali do samog kraja, slike i snimci ne varaju. Zanima me kako će tad da se pravda? Dobro ona zna sve! Ako je pamćenje služi. Sama je kriva - kako posijala, tako ce da joj nikne", izjavio je Dušan.

"Nije me nikada ni voljela, u to sam ubijeđen, žena koja voli ne bi nikada sebi ovo dozvolila. Šta je sve pričala o nama dok smo bili zajedno i posle. Žena koja voli gleda da brani i da zaštiti, ali ona je sebična i samo misli o sebi, kako izgleda, i o svom pjevanju. Nju brak, muž i djeca nisu nikada zanimala, za 12 godina može samo meni da bude zahvalna, ja sam sve to držao na mjestu da toliko dugo traje. Nema šta meni da se dokazuje, dovoljno je ona meni dokazala ko je i šta je i odakle je ona. Vrijeme će sve da donese, takođe, i ta njena veza s njim... Znaš kako se to kaže na engleskom - Rebound (prm. aut. odskok)! On je samo za nju odskok, posle naše veze! Ako je pametan, bio bi toga svjestan."

"Opet kažem, nek im je sa srećom. Ovim, ona meni samo potvrđuje kakva je osoba. Tek sad sam shvatio šta je prava ljubav i šta znači imati pravu ženu pored sebe. Ona, definitivno, nije to bila, niti znala kako to da bude. Za to joj se zahvaljujem. Sad su mi oči otvorene i osjećam nešto šta ona nije znala da mi pruži. Ona dan danas misli da se ljubav kupuje. Ona je 'gold digger', ništa drugo. Ona je možda sve vas ubjedila, ali mene nije, bolje je poznajem od svih, u dušu je znam", istakao je Dušan, pa dodao:

"Vrijeme, samo vrijeme, pa će vam sve biti jasno. Ona ide tako od jednog do drugog samo iz koristi, da bi opstala. Ona je prokleta, ne zna šta je ljubav i šta je život. Ona je rob sama sebi, vrijeme će da pokaže. Dobra majka me ne bi blokirala i ne bi branila da se čujem s djecom. Djecu je skroz izolovala od mene, nikad im nisam branio da se čuju s njom dok su bili tu sa mnom".

Podsjetimo, Dušan Jovančević šokirao je javnost izjavom u kojoj je, između ostalog, iznio skandalozne uvrede na račun supruge.

"Pitajte Stanivukovića sledeće: Kad ljubi moju ženu, da li njene usne imaju sladak ili gorak ukus? Svaki put kada smo nas dvoje vodili ljubav, ja sam joj s......o u usta. Sada taj čovjek može samo da pojede moje ostatke", rekao je za Kurir.

Posle ovoga se oglasila Tanja Savić navodeći da ne može da vjeruje da je to izgovorio, kao i da "Draško to nije zaslužio".