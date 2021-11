DALILA JE HODAJUĆE ZLO, ODVRATNA JE! Pevačica osula paljbu po ženi o kojoj bruji region - Retko ovo govorim, ali MORAM!

Vanja Mijatović je iznela svoj stav o ljubavnom trouglu u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Printcreen/Grand Magazin Tv Grand/Zadruga Official

Situacija između Dalile, Dejana Dragojevića i Filipa Cara se ne smiruje. Javnost je zgrožena njenim ponašanjem i ne pronalazi ni najmanju stvar koja bi je opravdala, pa i javne ličosti sve češće komentarišu ovu situaciju u poslednjoj sezoni Zadruge.

Vanja Mijatović je iznela svoje mišljenje navodeći da ponekad gleda rijaliti i da joj se Dalila uopšte ne dopada, kao ni to što radi svom i dalje zakonitom mužu.

"Ova trojka je udarna vest i nemoguće je da se izbegne, pa pogledam uveče. Ne volim da osuđujem ljude, ali mnogo je iritantna ova situacija. Sve je to okej, i da se žena zaljubila, danas se ljudi i razvode vrlo brzo, više to nije kao pre, svi smo manje tolerantni, što mislim i za sebe...ali nije lepo što se tako ophodi prema njemu, to mi se ne dopada, jer ipak treba nešto da poštuje - nešto s kim je bila i gradila budućnost i želela i proživela. Nije lepo, nije ljudski, da kažem odvratno mi je! Odvratno. Baš onako, što se kaže, hodajuće zlo je", rekla je pevačica.

"Uopšte mi se ne dopada kako postupa prema Dejanu, pojavio se čovek tu od pre mesec dana i ona sada brine šta će on da kaže, a ne brine da li, s druge strane, povređuje nekoga. Ne dopada mi se uopšte, ni ona ni njena energija", priznala je Vanja u emisiji "Grand magazin".

