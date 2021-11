NIJE MI OSTALA U LIJEPOM SJEĆANJU! Vojaž iskreno o emotivnom statusu i velikim planovima, otkrio i kom kolegi se DIVI!

Vojaž progovorio o svim aktuelnostima.

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, trenutno je najpopularniji mladi reper na domaćoj javnoj sceni, a njegove nove pjesme već dugo se nalaze na vrhu trending liste.

Nakon brojnih nastupa po Srbiji, regionu, ali i evropskim gradovima, Vojaž se uveliko priprema i za veliku američku turneju.

"Uskoro mi se bliži ta američka turneja, radujem se tome, većina koncerata je već rasprodata i radujem se tome. Mnogo puta sam gubio, nemam problem sa porazom, nekad se i radujem gubitku, mora još mnogo da se radi", priča Vojaž.

Budući da je vrlo mlad ostvario ogromne uspjehe, reper je otkrio i kome se od starijih kolega divi:

"Rasta je stavrno Don ovog novog pravca, on je donio taj muzički pravac i nama mlađima omogućio da možemo da radimo to što radimo. Preambiciozna sam osoba, imam mnogo internacionalnih saradnji sa velikim imenima i drago mi je što su ljudi to prepoznali", priznaje.

Vojaž je sin Milana Veruovića, nekadašnjeg telohranitelja ubijenog premijera Zorana Đinđića, koji je ranjen prilikom atentata 2003. godine, nakon čega se cijela porodica preselila u Francusku. On je sada komentarisao i život van granica Srbije:

"Razumijem francuski jezik, zaboravio sam ga kada sam se vratio u Srbiju. Ne bih se vratio u Francusku, ja sam tamo otišao sa porodicom jer sam morao, zajedno sa mojom porodicom. Volio bih da mi je ostala u lijepom sjećanju, ali ipak nije", otkriva mladi izvođač.

Za kraj intervjua, progovorio je o svom emotivnom statusu, o kom te toliko priča i piše:

"Nemam vremena za to. Malo je sebično da ulazim u neki odnos, a da ne mogu da se posvetim osobi koliko je potrebno", zaključio je Vojaž za "Premijeru".