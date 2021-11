Nada Obrić teško podnela vest o smrti Marinka Rokvića.

Izvor: Kurir TV/Printscreen/YouTube/Printscreen/Novo jutro

Pevačica Nada Obrić s knedlom u grlu je govorila o smrti dragog kolege Marinka Rokvića, koji je preminuo u 68. godini posle borbe s rakom pankreasa.

Ova tužna vest šokirala je juče javnost, estradu zavila u crno, a Nada Obrić se tužnim rečima prisetila kolege i prijatelja u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

"S obzirom koliko u ovih poslednjih godinu dana imamo jezivih tih događanja, od straha ne gledam telefon do poslepodne... Mislila sam da to nije moguće, pozvala sam decu da pitam da li sam dobro pročitala, rekli su mi da znaju, nisu smeli da mi jave. Bila sam u strahu, ljuta, Bože me oprosti i na Boga samog. Baš nas je mnogo otišlo... Pevača, glumaca, doktora... Strašno je kako drgi ljudi odlaze, ne može više pod kožu da mi stane", na ivici suza je rekla Nada.

"On je jedan neviđeni gospodin, pre svega. Nismo se družili kod kuće, ali smo mnogo radili zajedno. Miran, staložen, tačno je znao šta hoće. O pevanju da ne pričam. Najbolje je pevao sevdalinku ikada, toje moje mišljenje, imao je tu jednu toplinu u glasu koja miluje kada ih peva i mnogo je voleo da ih peva. Decu je polako vodio kroz ovaj posao, nenametljivo, iz senke ih je uvukao, dao im temelje, osnov, naučio ih..."

"Tamo gde stanujem, tu stanuje blizu i Nikola, u prodavnici me neko zagrlio i pitao kako ste, bilo je to prošle godine, ja se okrenem, a ono Nikola. "Dobar dan, teta Nado, kako ste?" Nije morao da mi se javi, nisam ga videla... Po tome vidiš koliko je dete dobro i vaspitano, i to nosi od kuće", ispričala je Nada.

Vidi opis ČULI SMO SE U SEPTEMBRU, DECA NISU SMELA DA MI JAVE DA JE PREMINUO: Nada Obrić u šoku zbog smrti Marinka Rokvića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

S Marinkom se poslednji put čula u septembru, kada je sve delovalo najnormalnije. Tada mu je ponudila pesmu i, kako kaže, pričali su jako dugo, a među njima je bila i jednaka energija.

"Novogodišnji program je bio, trajalo je i trajalo snimanje, pitali smo organizatore kada smo na redu... Posle dužeg vremena, pogledali smo se bez ijedne reči i kao po vojnoj komandi samo ustali i otišli. Takvu smo neku energiju imali. Samo smo se pogledali! Shvatila sam koliko i on ima tog ponosa i dostojanstva u sebi, i koliko brani tu čast svima nama", prisetila se Nada Obrić.

"Čula sam se s njim krajem septembra. Znala sam da ga je napala ta neka bakterija, ali mislila sam izboriće se, trenira, vodi uredan život, jak je, junačina... Dobila sam neku pesmu, u njoj sam videla samo Marinka. Pozvala sam ga, on se javio... Ne pitajući ga ništa, jer sam i sama prošla slične situacije, znam kako je, a nudeći mu pesmu i pričajući o pesmi i snimanju sam htela da mu dam neki vetar u leđa, stimulans da se izbori.... Dugo smo pričali i jednostavno, ne možete da dođete k sebi. To je bilo u septembru, to nije bilo pre sto godina", potresno je rekla pevačica.