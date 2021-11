RAZMAZOTINA BEZOBRAZNA! CAKANA ZAPLAKALA ZBOG DEJANA: Dalilu najstrašnije izvređala - Za 3 minuta bih je SREDILA!

Cakana je potresena i besna zbog onoga što je Dalila uradila Dejanu.

Izvor: YouTube/Printscreen/Zadruga Official/TV Pink/Printscreen

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana prokomentarisala je ljubavni trougao koji već duže vreme komentariše ceo region, a to je javna prevara Dalile Dragojević s Filipom Carem, kao i javni krah braka s Dejanom Dragojevićem u Zadruzi.

Daliline postupke ne opravdava nacija, a ne opravdava ni Cakana koja za Dalilu kaže da je bezobrazna i da ne može da naće ni najsitnije opravdanje za nju.

"Bahato, nevaspitano, nekulturno, neotesano... To toliko nema više veze sa životom, to je takav bezobrazluk koji prevazilazi sve granice pristojnosti. Ja sam bila šokirana. Ova devojka je bolesna. Ona je jedna razmazotina, ona sve radi bezobrazno! Ne mogu to da razumem, to radi pred mužem... Imate utisak da se to namerno događa", rekla je pevačica, koju je ova priča veoma potresla i rastužila, kako kaže.

"Ja se izvinjavam, niko nije svetica, ali meni to nije normalno! Ona je Dejana isklesala po njoj, ona je manipulatorka, on je veoma inteligentan, nije glup dečko. Kod nje je neki problem iz detinjstva, zato se tako ponaša. Ja bih je sredila za tri minute da mogu! Tri minute bi mi bilo dovoljno! Stalno ima taj trip s kosom... Bila bi joj kosica kratka", poručila je Cakana.

"Meni je ovo strašno. Toliko mi je tužno, da ja to ne mogu... Ta osoba koja to radi tom mladom momku, strašno mi je krivo. Žao mi je tog momka", zaplakala je Cakana u emisiji "Magazin In".

Kao što je poznato, Dalila je ostavila Dejana i stavila tačku na njihov petogodišnji brak zbog Filipa Cara, u kojeg se, kako kaže, zaljubila.

Pogledajte neke od njihovih zajedničkih momenata: