ARKANOV SIN JE PRAVI MUŠKARAC, CECA NEMA ŠTA DA SE LJUTI! Poslije seksi fotki u bikiniju, pjvačica progovorila o Vojinu

Kija Kockar otkrila detalje druženja sa Vojinom Ražnatovićem.

Izvor: Instagram/kijakockar

Kija Kockar je ovog ljeta iznenadila pratioce na Instagramu, kada je objavila slike sa sinom Željka Ražnatovića Vojinom, koji godinama živi i radi u Americi.

Kija i Vojin su se zabavljali na bazenima u Las Vegasu, a sada bivša učesnica Zadruge i pevačica otkriva "da li je bilo nešto više".

"Stvarno nema. On je dobar momak i po svim principima bismo pristajali jedno drugom, ali ga ne gledam tako. Ljudi nekad kliknu kao prijatelji. Imam dosta muških prijatelja. Preporučila bih ga svakoj djevojci, zaista, ali ja ga ne gledam tako, a ni on mene. Među nama je čisto prijateljstvo. Ne bih mogla da se družim sa nekim, a da znam da me muva ili da tako nešto pokušava. Imam drugare koji su dobri frajeri, ali ih ne bih preporučila zato što su bezobrazni", rekla je Kija i rekla da "Ceca nema šta da joj zameri" što se druži s Vojinom.

"Šta ima da zameri što se družim sa jednim čestitim momkom koji je uspio sam, koji je otišao na pravi put i koji se trudi, vrijedan je. Ne znam zašto bi bilo ko meni nešto zamjerio".