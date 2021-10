Vojislav Šešelj je ispričao kako se direktno suprotstavio Arkanu onako kako to nije, kako tvrdi, smeo ni Slobodan Milošević.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Lider SRS Vojislav Šešelj izjavio je tokom suđenja u Hagu da je on bio jedini čovek u Srbiji koji je bio u stanju da se javno, direktno i otvoreno sukobi sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i da to nije smeo čak ni Slobodan Milošević.

Šešelj je opisao jedan svoj susret sa Arkanom.

"Devedesete godine navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda pristupili su Srpskom četničkom pokretu. Negde u oktobru 1990. Arkan je preko posrednika tražio da se sretne sa mnom. Našli smo se u centru Beograda. Nisam hteo da idem na neko tajnovito mesto, gde bi neko olako mogao da me ubije. Arkan je došao sa još jednim čovekom. Bio je rastom kao ja, neuporedivo snažniji. Ovaj posrednik je bio izvesni Šuca koji je bio naš član a posle je prešao kod Arkana i bio pukovnik Srpske dobrovoljačke garde", počeo je priču Šešelj.

On je rekao da je Arkan bio ljubazan na početku razgovora i prepričao taj dijalog.

"Rekao mi je da me ceni kao čoveka i političara, a onda dodao da njega politika ne interesuje, ali da ne da Zvezdu i Delije.

- Zato tražim tebe da se okaneš Delija, rekao mi je Arkan.

- Delije su pristupile Srpskom četničkom pokretu i ostaju tu. Ti to ne možeš da promeniš.

- Slušaj, ja sam mnogo ljudi ubio a ti još nisi nikoga. Vodi računa šta radiš", prepričao je Šešelj Arkanove reči.



A onda sam mu ja rekao:

- Tačno je da ja još nikoga nisam ubio, ali ti ćeš biti prvi", prisetio se Šešelj svojih reči u Hagu.

Prema njegovom sećanju, Arkan je bio naoružan.

"Imao sam i ja pištolj u džepu, tipa brauning 7.65. Pitanje je kako bi sve to izgledalo da je došlo do obračuna. Ja verovatno nisam imao šanse, ali sam mu pokazao zube. I ja sam jedini čovek u Srbiji koji je bio u stanju da se javno, direktno i otvoreno sukobi sa Arkanom. To nije smeo čak ni Slobodan Milošević", rekao je Šešelj.

S druge strane trebalo bi podsetiti da je nekadašnji telohranitelj Vojislava Šešelja, Milorad Tomić, svojevremeno ispričao kako je lider SRS imao sreće u odnosu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i to samo zato što je bio političar. On je rekao da je Šešelj imao sreće sa Arkanom.

"Imao je sreće. Arkan bi ga očistio samo da nije bio političar. Da ga je očistio to bi bilo političko ubistvo, a to bi se teško ispeglalo. A kad su već počela politička ubistva da se dešavaju, šta nekoga briga za tamo nekog Šešelja. Zato mislim da je zazirao od zemunskog klana, nije mu bilo svejedno", ispričao je Tomić.