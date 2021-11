KO JE FILIP S KOJIM POVEZUJU SEVERINU? Nagađaju da je zaljubljena u višegodišnjeg saradnika

Severina i Filip započeli su saradnju prije više od 10 godina, a sve su češća šuškanja da između njih postoji i nešto više od prijateljstva.

Izvor: Instagram/severina

Nakon što se Severina razvela od Igora Kojića, nagađanja da je u vezi sa dugogodišnjim saradnikom Filipom Miletićem ne prestaju, a svemu tome doprinose njihove sve učestalije zajedničke fotografije i druženja.

Mnogi su komentarisali da pjevačica prosto blista pored svog producenta, a nedavno mu je i javno čestitala rođendan, zbog čega su mnogi uvjereni da među njima postoji i nešto više od prijateljskog i poslovnog odnosa.

Severina i Filip započeli su saradnju prije više od 10 godina, kada joj je on uradio hitove „Bred Pit“, „Uzbuna“, „Italiana“ i mnoge druge. On je tada bio u ozbiljnoj vezi sa pjevačicom Anom Bebić, koja se neslavno završila. I tada se nagađalo da je Severina krivac njegovog raskida sa Anom, ali oboje su to tada demantovali.



Zanimljivo je da Filip vodi život van estradnih dešavanja i ne kreće se previše po javnim događajima, kao i da je njegova profesija zapravo skroz drugačija. Filip je magistar klavira.

Miletić je kompozitor koji stoji iza producentske kuće „FM Play“ još od 2007. godine kada je zajedno sa saradnikom Milošem Roganovićem napravio bum na estradi prvom pjesmom „Aspirin“ koju su uradili za Seku Aleksić. Od tada su nizali hitove i sarađivali sa najvećim imenima domaće muzičke scene, a najznačajnija je saradnja sa Severinom.





Izvor: Instagram

Severini je radio neke od njenih najvećih hitova, kao što su: „Italiana“, „Kradeš sve“, „Kamen oko vrata“, „Alcatraz“, „Dobrodošao u klub“, „Grad bez ljudi“, „Ostavljena“ i brojni drugi.

Iako je sarađivao sa mnogim estradnim umjetnicima, Filip tvrdi da mu je za saradnju ipak najbolja Seve.

„Pa najbolje sarađujem sa Severinom. Nas dvoje smo najbolje kliknuli kada je u pitanju saradnja. Mi imamo isti pogled na svijet. Ona vjeruje u to što radimo i hoće da se mijenja, što je jako važno za pjevača“, rekao je Filip nedavno o odnosu s Severinom.

Fotografija je medijima dala "vjetar u leđa" da spekulišu da je u pitanju obnovljena ljubavna romansa, na šta je Filip imao samo jedan odgovor:

- Mi imamo prijateljsku ljubav i nikakvu drugu osim te. Slika je nastala spontano, a novinski natpisi nisu tačni - kaže producent, koji je kroz osmjeh naglasio da je u pitanju iskljuičivo prijateljska ljubav.