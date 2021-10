UTICALA NA VJEŠTAKA MAFIJAŠKIM METODAMA I S*KS UCJENOM! Popović o SEVERINI: Poslao bih joj poruku da se pomirimo

Milan Popović je nastavio svoju ispovijest o sukobu sa Severinom, i komentarisao je navode da je uticala na vještake u njihovom sudskom postupku za starateljstvo nad djetetom.

“Prijavila me za taj intervju, prijavila me za nasilje u porodici i zato što je naša veza trajala tri mjeseca. To je ono što govori da sam naslinik, to je primjer apsurda, za šta se ona smatra žrtvom nasilja u porodici. Zato što sam rekao da je veza kratko trajala”, govorio je Popović.

Na naslovnoj strani “Nacionala” svojevremeno je izašao dokument koji dokazuje da je pritiskala, da je pod pritiskom bio psihijatar, i sa jedne i sa druge strane – rekla je voditeljka.

“To je opet šta bi bilo da nije izašlo na naslovnoj strani. Potvrdio bih prvo što ste rekli. Mislio sam da javnost i mediji nemaju uticaj na pravosuđe. Poslije poslednje odluke splitskog suda, moje mišljenje se drastično promijenilo. Moram da raskrinkam neistine koje su bile objavljene od strane Severine i njenog PR tima. To su neistine, čovjek kad ih sluša zapita se, da li može dijete da se da takvom čovjeku kao što majka djeteta govori da jeste. Bilo je priča da smo moji prijatelji i ja pokušavali da utičemo na vještake, istina je drugačija. Severina je uticala na vještake. Zašto bi se Severina sa vještakom dok piše izvještaj nalazila u parku, u Maksimiru, van radnog vremena, i na sudu je rekla da mu je nudila torbu sa dokazima da je tata vikao na dijete. Kakvi dokazi treba da budu da je tata vikao na dijete? Možete da zamislite šta je bilo u torbi. Vještak je tražio izuzeće i povukao se iz toga”, objasnio je Popović.

“Nacional” piše da je počinila seks ucjenu i zastrašivanje psihijatra?

“Nisam pokušavao da stupim u kontakt sa vještakom, nisam tražio od prijatelja i uticajnih ljudi iz Hrvatske. Više je nego činjenica da je Severina ta koja je pokušala da utiče na vještake, ako je istina što Nacional piše, najgorim mafijaškim metodama, ucjenjivala, slala poruke, da će da objavi detalje o toj njegovoj vezi sa nekom drugom osobom. Psihijatar je inače oženjen čovjek, ima i djecu”, rekao je Popović.

Milan Popović dalje kaže koliko je Severina uticajna:

“Ne mogu da komentarišem ko nju štiti, ali ima prijatelje u medijima. Njena prijateljica je vlasnik medija, a muž te žene je šef kriminalističke policije. Mene ti mediji ne zovu. Dao sam vam primjer šta Severina misli da je nasilje u porodici, to što sam ja rekao da smo kratko u vezi. Uticaj medija i javnosti je i na političare, a ne mislim da je Plenković štiti. Ministar je pokrenuo istragu zbog intervjua. On se u stvari boji da ta ista Severina može da utiče na njegovu popularnost. Žena koja je radila intervju sa Severinom je svog bolesnog sina dala ocu. Eto to su takve majke”.

Izbio je skandal u školi u koju ide Severinin i Milanov sin:

“Ona je u sukobu sa svima, a ne samo sa direktorkom. Direktorka je izuzetno profesionalna žena koja samo radi svoj posao. Nijedna učiteljica nije htjela djetetu da bude razredna jer su imala sukobe sa Severinom. Direktorka je samo radila svoj posao, prijavljivala je zanemarivanje djeteta. Mišljenje škole je jako bitno. Ona je to prijavila i centru za socijalni rad i policiji. Žena je dobijala prijetnje od Severine. Nisam odmah znao sve”.

Milan o tužbi:

“Mislim da je djetetu bolje sa mnom. Moja porodica je kompletna i stabilna. Djetetu je bolje u takvoj porodici”.

“Prijetila mi je policijom i iz toga sam shvatio da ima nekog ko je štiti. Nadam se da će istraga sad da pokaže istinu. Ja nisam podmićivao nikog, ni školu. Samo sam uredio teren za školu gdje moj sin ide. Uradio sam drugi dio od novca koji mi je Severina dala za tužbu. Tako ispada da je i ona platila (smijeh)”.

Milan je negirao da ima nešto intimno sa Kolindom Grabar Kitanović:

“Nisam se ljubio sa njom niti me štitio pokojni gradonačelnik”, govorio je Popović na Happy tv.

Milan dalje kaže:

“Vjerujem u pravdu, jer nanijeta je nepravda djetetu i meni. U naš porodični kafić dolazio je Kemal Monteno. Rekao mi je kako je tražila da pjeva pjesmu “Moja prva ljubav”. Pjevala je i plakala. Nije shvatio zašto je plakala. Ja ovo nisam koristio u medijima, ali dođe mi da joj pošaljem poruku da se pomirimo jer ne bi trebalo da smo neprijatelji. Tražila mi je da kažem da je dobra majka. Sada nemamo odnos, kontakt nam je mejl i dogovoranje u vezi sa djetetom. Severina je slala i mojim prijateljima odvratne poruke. Jednom sam je prijavio za takve poruke jer je i meni slala. Bila je osuđena tad u prekršajnom sudu. Ali sud je oslobodio. Ona je tražila da se meni potpuno ukine da viđam dijete. Uticala je na gospođu Flander. Trebalo je zbog toga da bude prijavljena”.

Svima prijeti Severina:

“Svi se boje da će ih ona prijaviti u medijima. To su obični ljudi. Plaše se toga. Sistem joj više popušta jer su u strahu da ne budu medijski prozvani. Ona sama priznaje kako je išla kod uticajnih ljudi na razgovore. Htio sam da dokažem kako je ona u Srbiji više bila sa djetetom nego ja. Tražio sam da se evidentira kada dijete prelazi granicu, a ne da bih pratio nju. Ja nemam ništa od toga da je pratim, ali me zanima kako mi je dijete”.

O Srbima:

“Ona je svaku priliku koristila da govori protiv Srbije. Ne znam zašto se boji Srbije, šta je tu toliko loše. Prva presuda mi je bila da ga ne dovodim u Srbiju. Dijete je pola Srbin, pola Hrvat. Severina je govorila kako se ovdje prave šeme da joj se otme dijete. Mene interesuje samo naše dijete. Ja imam svoju ženu, imamo dvoje djece, stabilnu porodicu. Ona me podržava u svemu. Saznao sam da me Severina snimala 2011. godine, ali se ničega ne plašim. Ja legalno imam firmu, pošteno zarađujem”.

Poruka za kraj:

“Dajte djecu očevima, nisu djeca samo za majke”.