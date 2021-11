"NIKO NIJE SILOVAN BEZ RAZLOGA"! Skandalozna izjava Tijane Ajfon - Ne možeš da vrtiš dupetom na žurci pa posle da kukaš"

Starleta Tijana Ajfon poručila da "mogu svi da je osude", ali da čvrsto stoji iza svog stava!

Izvor: Kurir TV screenshot

Starleta Tijana Ajfon koja se proslavila učešćem u rijalitiju Parovi, komentarisala je aktuelnu Zadrugu 5 u kojoj je pažnju privukla učesnica Violeta koja je podelila strašnu priču iz detinjstva.

Violeta je otkrila da ju je silovao seoski sveštenik, i nakon burnih reakcija učesnika koji su imali želju da je zaštite i saosećanja gledalaca, usledeo je hladan tuš kada je Ajfonka izjavila "niko nije silovan bez razloga"!

Razlog zašto je ovo izgovorila je Violetino ponašanje na zadrugarskim žurkama tokom kojih tverkuje.

"Ona Violeta, sad će narod da me mrzi, ali ne možeš da na žurkama vrtiš dupetom, a posle 2 sata kukaš sveštenik me silovao? Što mene niko nije silovao? Nisam davala povoda, ne dam na sebe, branim se! Ti si kao silovana, a onda se nabijaš na ćoškove od stola. Ma, osudite me, najgora sam!", rekla je Tijana i nastavila:

"Ne možeš meni da plačeš zbog toga, a posle toga pričaš o veličini muških polnih organa! Otvorite oči ljudi, meni se povraća na većinu tih životnih priča".