ZORANNAH POKREĆE NOVI BIZNIS I NEMA VEZE S MODOM! Ispunila želju svoje majke, a sad ima druge planove - To nije bilo to

Izvor: Instagram/zorannah

Blogerka i influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, podelila je s javnošću planove za budućnost i uskoro će ostvariti još jednu svoju veliku želju. Često je kritikuju na društvenim mrežama, ali to je ne sputava u planovima i željama.

Da bude blogerka bila je želja njene pokojne majke, i to je ostvarila, a sada će se osim toga posvetiti i nečem potpuno drugačijem.

"U garderobi se nikad nisam pronašla. Sve to je bila ideja moje majke. Ona se baktala sa svim tim materijalima, krojačima, fabrikama... Meni to nikada nije bilo to. Nisam sebe videla u tome. Ipak, šminka i kozmetika su potpuno druga stvar. Sve to mi je mnogo interesantnije i zanima me više", ispričala je blogerka.

"Uvek se mnogo više udubim u sve što je u vezi s prozivodnjom šminke i kozmetike, u sam taj proces nastanka. Kad sam izbacivala vlažne maramice, 100 puta sam ih vraćala onim jadnim ljudima. Jednostavno, nisu sve maramice iste. Neke skidaju šminku bolje, neke gore, a ja sam dosad probala mali milion maramica, pa znam kako treba da bude", izjavila je i otkrila kakve planove ima kada bude jednog dana odlučila da "ostavi" garderobu.

"Plan mi je da izdam svoje mirišljave sveće, jer oni koji to vole znaju koliko je teško naći dobre u Srbiji. Osim toga, planiram i da izdam difuzere za kuću. Neki je plan da jednog dana otvorim radnju za stvarima za dom, kao i liniju proizvoda za lepotu", otkrila je Zorannah u emisiji "Chit Chat"na Hype TV.