FUDBALER JE OSTAVIO ZBOG BAKE PRASETA?! Zorannah PRIZNALA da je bila u vezi s jutjuberom - gore mreže, otkrila DETALJE!

Blogerka Zorana Jovanović Zorannah redovno je na meti kritika zbog Fotošopa, a sada je iznenadila sve priznanjem u svom najnovijem videu na Jutjubu da je bila u vezi s Bogadanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.

Osim ovog priznanja, potvrdila je i spekulacije da je početkom ove godine bila u vezi s makedonskim fudbalerom Bobanom Nikolovim, s kojim je raskinula zbog Bake.

Zorannah je na početku pomenutog videa otkrila je da je imala velikih problema s bivšim dečkom Bobanom, upravo zbog Bake Praseta.

"Zimus mi je Bogdan napravio problem života bukvalno. Šerovao je moj stori, na kome nije bio on, pa se pretvarao da je bio on. Kreten. Moj bivši dečko na aparatima i tada i sad. On više nije u priči, ali se pratimo i dalje", izjavila je blogerka u vlogu u kojem su i snimci njih dvoje.

"Neki dečko je bio ljubomoran na moj alfa status, da ga tako nazovem. Ja, da sam ti bivši dečko, gledao bih ti sve vlogove i pratio bih te svuda. Govorio bih sebi, 'je*ote, kakvu sam ja devojku izgubio'", govorio je Baka Prase, na šta se Zorannah nadovezala:

"Pa, ti mi i jesi bivši dečko. Hvala ti, Bogdane, na lepim rečima. Malo me je sramota, sve si u pravu, dobro si rekao", šokirala je Zorannah pratioce, koji su ostali u nedoumici da li govori istinu ili se samo šali.