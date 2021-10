PRETILA MI JE DA ZABORAVIM SINA, DA ZA NJEGA VIŠE NE POSTOJIM! Dejanova majka raskrinkala Dalilu, konačno PROGOVORILA!

Biljani Dragojević je jako teško da gleda sina u ovom stanju, a sada se oglasila posle duže vremena zbog novonastale situacije.

Dalila i Dejan Dragojević definitivno su stavili tačku na svoj brak, kao što su mnogi i pretpostavljali da će se desiti, a sve zbog njenog odnosa sa Filipom Carem.

Dalila i Filip su sve prisniji, što je ona i sama priznala u rijalitiju, kada je istakla da još nisu momak i devojka, te da ne zna da li će se to i kada dogoditi. Po ovom pitanju je otvorenog stava, a Dejan teško prihvata što je izgubio osobu za koju je bio spreman da stavi ruku u vatru, bez razmišljanja.

Ovim povodom oglasila se i Dejanova majka, Biljana Dragojević, koja je prvi put prokomentarisala novonastalu situaciju.

"Pa... Kako mogu da budem, kakva je situacija, nisam dobro. Trudim se da se osećam dobro, ali u suštini, nisam... Dosta se loše osećam kada to gledam, ne gledam sve, volela bih da mogu da uđem da ga zagrlim, da mu kažem da izdrži, da život ide dalje...", rekla je Biljana.

Sa Dejanom nije u dobrim odnosima, a on je čak nekoliko puta rekao da porodica za njega ne postoji.

"I David i ja smo rekli, jedan telefonski poziv je bio dovoljan. Ja sam demantovala nešto i rekla sam da ona nije govorila istinu i tada mi je poslala poruku da zaboravim na sina, da za nju i njega ne postoji više ni Veternik, ni ja. Tu je ona stavila tačku i tu se završava naša komunikacija, znači samo, eto, zbog toga."

O tome kakav je njen odnos bio s Dalilom, Biljana je izjavila:

"Ne, nije bilo loše komunikacije. Ne znam da li je sve ukupno dolazila deset puta, da li na ručak ili ovako, mi smo išli kod njih u Beograd dok su tamo živeli. Čak i kada su pravili kuću u Bosni mi smo bili u kontaktu i onda je sve prestalo, tamo nismo išli nikada. Tako da nismo imale nikakve svađe, ništa stvarno..."

Dalila i Filip Car:

Dalila je u Zadruzi izjavila da Biljana nije dozvolila da ona i Dejan žive u porodičnoj kući, gde bi podigli sprat za sebe, te da su silom prilika sagradili dom u Bosni.

"Znate kako je to bilo, jednog dana su došli iz Bosne, od njenog tate i rekli su da hoće plac, da zidaju gore, da skinu krov i zidaju sprat. Ja sam rekla da se ta odluka ne donosi tek tako, ipak su mladi, tek su se uzeli, da je možda najbolje da se nađe neki plac da se kupi, a ne tu. Međutim, oni su ipak rešili da odu tamo, jer njen tata ima prazan plac i da će praviti tamo kuću, tako je i bilo. Ja sam tim nemam zaista nikakve veze. Mi smo i posle toga bili u konktaktu. Ja sam jednom prilikom rekla da kod mene kući iznad moje glave, ne želim, nisu oni socijalni slučajevi da se svi stisnemo kod mene, pa ćemo tako živeti. Imali su oni sredstava da se skuće i da žive sami. Zamislite sada, da se ovo desilo, a da živimo svi zajedno, da moram da se sklanjam i bežim iz sopstvenog dvorišta. Ja uvek razmišljam par koraka unapred, život je to, nikada ne znaš šta može da se desi. Spominjala je i to sa kućom, pa je rekla da ne volim to što je muslimanka, onda da sam neku svinju neku htela da pečem, a mi ni kod kuće ne jedemo to, jer preferiramo piletinu i ribu. Ne znam, na kraju je kunem, spominjala je neke odvratne reči, ne znam ni odakle joj to, jer ja takve reči i ne koristim, ja mogu da se svađam i psujem, ali sa njom takvu komunikaciju nisam imala. Sve je to vrzino kolo, neko je tamo rekao, pa je nekom tamo to neko preneo... Šta god da je bilo, dođeš kao čovek sedneš pa porazgovaraš, rešiš..."

Biljana Dragojević slomljena zbog Dejana

Sa sinom, kako kaže, nije imala nikakvih velikih problema pre nego što je stupio u brak sa Dalilom.

"Ne, nikada. Dejan je uvek bio jako dobro dete, dobar momak, dobar i u školi. Ja nikada sa njim nisam imala problem. Generalno, mojom decom ja nikada nisam imala probleme, uvek smo bili svi zajedno, na okupu, ovo je nama neki šok...", izjavila je i rekla da s jedne strane smatra Dalilu krivcem za loše porodične odnose, ali i Dejana.

"Mogu da kažem da jeste, ali bih opet krivila Dejana, jer je on taj koji treba da kaže: 'Stani, ej, to je moja porodica'. Ne tražim da me ona voli, ali je on taj koji je trebalo da dolazi. Evo, sad se ovo desilo i šta sada...

Dejan je sinoć u Zadruzi izgubio kontrolu i želeo da pobegne iz rijalitija, a Biljani je veoma teško da gleda sina u tom stanju.

"Teško. Teško... Mogu samo zahvaliti Sandri Rešić, Đedoviću, Lepom Mići, malom Franu... Mnogo znači to što pričaju sa njim, on sada nikako ne sme da bude sam. Sada mu najviše treba neko s kim će da razgovara. Ispratila sam situaciju, gde je saznao da su se Dalila i Car poljubili, ja sam u svemu tome bila srećna, jer je bio lisicama vezan za Rešićku, jer ne znam šta bi uradio tada. Skočio, bacao, udarao, nešto uradio..."

