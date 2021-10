Iva Štrljić i Elma Sinanović se posvađale u emisiji.

Izvor: Pink TV/Screenshot

Nakon što je prvi put otvoreno govorila o ljubavi sa pokojnim suprugom, Elma Sinanović se u emisiji "Magazin In" posvađala za glumicom Ivom Štrljić.

Razlog rasprave je tajanstvenost Štrljićeve kada je reč o njenom ljubavnom životu, što pevačica nije podržala budući da je tema emisije upravo takvog karaktera.

"Ja zabranjujem da mi se postavlljaju takva pitanja, koja su mi se čitavog života često postavljala. Prvo, oni i ne znaju da li imam partnera, to pitanje se ne računa, jer vi o meni ništa ne znate, prema tome nema potrebe da me to pitate. Je l' mogu da završim?!", upitala je Iva Štrljić, jer se Elma ubacila.

"Nije fer! Pa, čekajte... Trebalo bi da znamo da li imate partnera ili nemate. Ako nemate, ništa nam niste rekli", dodala je pevačica.

"Ne morate vi ništa da znate o meni ako ja to neću da kažem. Ne mora niko da zna, ako ja nešto ne želim da kažem. To je to! Ja ne moram da govorim o sebi ništa što ne mislim da bi trebalo ikog da zanima. Zašto bih ja to govorila?", upitala je Iva.

"Nekako razgovaramo o tome, trebalo bi da se zna, da li smo same ili zauzete", uporna je bila Elma.

Vidi opis HAOS U EMISIJI! GLUMICA I PEVAČICA URLALE JEDNA NA DRUGU: Ne morate vi ništa da znate o meni, zabranjujem to! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 5 5 / 5

"Zašto mora da se zna o meni bilo šta što ja ne želim da se zna? Ja imam pravo na svoj život da ga čuvam strogo onako kako ja mislim da treba", nastavila je Štrljićeva.

"Pa, dobro. Mnogo si lepa, lepša si uživo, ali treba da znamo da li si zauzeta ili ne", rekla je pevačica.

"Uvek se očekuje da neko bude uguran u neku katergoriju. Svako ima pravo da svoj život iskreira onako on misli da treba. Sredina", završila je Iva.

Iva Štrljić

Izvor: Pink tv screenshot