NA NASTUP JOJ DOĐE 70 LJUDI: Teodora Džehverović PUKLA u Americi, a hvalila se da će zaraditi 150.000 € (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović nadala se velikoj zaradi ali sve je propalo.

Teodora Džehverović se na sva zvona hvalila kako ide na američku turneju i da će tamo početi da gradi svjetsku karijeru te da će zaraditi visoku svotu novca. Ipak, sudeći po snimcima i fotografijama iz diskoteke u kojima je dosad nastupala, a koji su osvanuli na društvenim mrežama, ne bi se reklo da je uspješna na bilo kom od tih polja, jer su lokali gotovo prazni.

Iako je nastupe po SAD najavljivala nedeljama unaprijed, tvrdeći da će tamo da napravi lom, Džehverovićeva se posljednjih dana povukla i gotovo da je nema na društvenim mrežama.

Kako je otkrio izvor koji poznaje Teodoru za Kurir, najavljivala je pravi spektakl, a navodno je pričala i da će tamo zaraditi za luksuzan stan u Beogradu, tačnije oko 150.000 evra.

Ipak, sve to je palo u vodu jer je njena turneja sve samo ne uspješna, pa mnogi tvrde da se neće vratiti punih džepova. Sudeći po fotografijama i snimcima do kojih je Kurir došao, čini se da su diskoteke bile poluprazne, te da ni na jednom dosadašnjem nastupu nije skupila ni 100 ljudi. Na koncertu u Majamiju bilo je, sudeći prema videu na jednoj Instagram stranici, svega pedesetak ljudi. I nastup u Sent Luisu je bio propast.

Kako je napisala jedna tviterašica iz tog grada, nastup je posetilo svega sedamdesetak fanova, da bi ih na kraju ostalo svega tridesetoro.

Teodora se do sada nije pohvalila nijednim koncertu na Instagramu, što je dosta neobično za nju. Pjevačica je inače vrlo aktivna na društvenim mrežama na kojima dijeli gotovo svaki svoj korak, od najnebitnijih stvaru pa sve do koncerata koje ima po klubovima u Srbiji.

Interesantno je i to da je Džehva imala vremena da objavi storije i fotke na kojima je pozirala na plaži, pa je još sigurnije da se primirila jer joj američka turneja nije krenula kako je zamišljala.

Njena propast je trenutno i glavna tema na društvenim mrežama, posebno na Tviteru, gdje se komentariše da su diskoteke prazne.

“Teodora uopšte ne objavljuje slike s nastupa, a njene fan stranica koje su objavljivale su obrisale. Zanimljivo je što Džehvi ni niko iz tima nije postavio bilo kakav snimak sa nastupa u Majamiju sinoć.

“Da li je uopšte bilo desetoro ljudi? Zna li se šta?” “Gdje su ovo pevali Džehva i Cvija? Moja soba je veća od onog prostora”, neki su od komentara na račun pevačice.

Teodora Dzehva: Rekla sam ja drugaricama videce me Holivud

Holivud:

- vise ljudi videlo mene kad sam radila u restoranu preko work and travelapic.twitter.com/0X6SulpHJV — Sivaeminencija (@Sivaeminencija2)October 18, 2021

Interesantno je i to da su mnogi uvjereni da bi Stefan Cijanović Cvija, koji je zajedno sa Teodorom na američkoj turneji, mnogo bolje prošao da je otišao sam kao i prethodnog puta.

“Cviji je Teodora samo upropastila turneju. Poslednji put kad je bio u SAD je gorelo, diskoteke su vrvile od ljudi” komentar je na društvenim mrežama.

