JOVANA RASKRINKALA JOŠ JEDAN LJUBAVNI PAR! Nakon skandala sa Tanjom Savić, oplela i po NJIMA - Jača je od svog muškarca!

Jovana Jeremić komentarisala rijaliti par.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Jovana Jeremić nedavno je pokrenula lavinu komentara kada je upitana da prokomentariše Tanju Savić i tom prilikom navela da je pevačica bila u vezi sa jednim mladim političarem, a mediji su ubrzo preneli da je navodno reč o gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.

Nakon što je rekla da "zna sve detalje" o njihovoj navodnoj romansi, Jovana je komentarisala i bračni par iz Zadruge Dalilu i Dejana Dragojevića, kojima je ljubav na "klimavim nogama".

Ona je istakla da poznaje razvoj njihove ljubavi.

"Kao neko ko poznaje ceo razvoj te ljubavi, rekla bih da je to bila prava i iskrena ljubav. To je jedini rijaliti par koji je do sada opstao. Pukla je tikva možda zbog nezadovoljstva sa njene strane, jer se nije ostvarila kao majka do sada. Mada uvek puknu veze gde je žena jača od muškarca, a u ovom slučaju to je tako", kaže Jeremićeva.

Na Dalilinu situaciju sa Filipom Carem, koji joj je poljuljao brak, Jovana je iznela jasno mišljenje:

"Mislim da je to izduvni ventil, jer se zasitila od braka. Nije dobila što je tražila. Očekivala je da će da se ostvari kao majka u tom braku, ali to nije dobila. To je moje lično mišljenje", zaključila je Jovana Jeremić.

Dalila i Dejan Dragojević

Izvor: Printskrin, Yo