KAO DA GLEDAM CRTANI FILM, SMIJEŠNI SU MI! Maja potkačila Janjuša i Marijanu, a Caru neće biti dobro kad čuje ovo!

Maja Marinković ne prašta Filipu Caru, ali ni Janjušu i bivšoj drugarici Marijani.

Maja Marinković nije u Zadruzi 5, ali redovno prati šta se dešava, pa je nedavno raskinula s Filipom Carem jer je "prešao granicu".

Filip je već neko vrijeme blizak s pjevačicom Sandrm Čaprić, a pali su i poljupci, pa je Maja stavila tačku na njihov odnos, a prije toga je šokirala javnost ispovješću o abortusu.

"Ja sam njega ostavila kada sam dala izjavu, s obzirom da je prešao tu granicu prijateljstva i nečeg što je normalno za vidjeti. Mogu da kažem da je ispao nekorektan. Neću ga blatiti, ali defintivno me ne poštuje i nemam više šta da tražim u tom odnosu. To je sve za limunda za mene u odnosu na ono šta sam sve preživjela u prošlom odnosu, koliko sam voljela i koliko sam se dala. Zaista više nemam namjeru da se bavim i dižem cijenu nebitnim osobama", rekla je Maja i dodala:

"Nikoga nisam prevarila, niti sam obrisala slike, niti me tješi Ša, niti sam komentarisala ko je bolji ljubavnik".

Maja je zatim progovorila i o odnosu bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša i njene bivše drugarice Marijane Zonjić.

"Kao da gledam 'Tom i Džerija', crtani film... Svako od nas je jedinka za sebe, a to pokušavanje imitrianja mi je zaista smiješno. Marijana je neko ko se nije pokazao kao moj prijatelj, iako me je cijelo ljeto zvala da se vidimo, za šta imam i dokaze, ali dobro... Vidim da me stalno spominju, Janjuš pjeva 'Favorito', što je bila naša pjesma, svako ima pravo da se bori za taj kadar kako zna i umije", rekla je u emisiji "Premijera - Vikend specijal".