“ON JE SA TIM BOLESTAN ČOVEK” LEKARI UPOZORAVAJU DARKA: Može glavu da izgubi kao njegov otac ali on ih ne sluša

Darku Laziću je nakon operacije želuca ugroženo zdravlje jer ne postupa u skladu sa savetima lekara.

Izvor: Lepa i Srecna

Pevač Darko Lazić prošle godine podvrgao se operaciji smanjenja želuca, zahvaljujući čemu je smršao 88 kilograma. Međutim, lekar koji je, između ostalog, upućen i u pevačev slučaj, kaže da bi nakon takvih operacija želudac trebalo da se vrati u prvobitno stanje nakon pola godine, jer u suprotnom može doći do komplikacija.

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić jutros je u jutarnjem programu na TV "Prva" govorio o pomenutoj operaciji, te pomenuo i Darka Lazića.

"To podvezivanje želuca može biti samo privremeno, i ako ga podvežu i ako stave balon. Više od 6 meseci to ne valja, tad treba da se želudac vrati u normalu, da se "odveže"", rekao je Perišić, te naveo da je moguća pojava određenih komplikacija.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

On je dodao i da su mu kolege rekle:

"Ja se plašim kako će jetra da se ponaša. On je sa tim bolestan čovek. Otac Darka Lazića je nastradao jer mu je urastao balon u želucu, i Darka su savetovali da izvadi, ali on neće. I ne možeš da ga uhvatiš. Kad taj balon počne da urasta u zid želuca, mora da se otvara pacijent i da se to vadi", objasnio je lekar.

Nakon što je smršao 88 kilograma, Lazić sada ima 74 kilograma.

"Ovo je moja prava kilaža, ona koju želim da imam. Neću više da mršavim, samo ću da je održavam. A to što se nekima ne sviđa, ja ne mogu ništa. Nisam se odrekao ni slatkiša, ni sokova, ni grickalica, samo količinski mogu manje da pojedem", rekao je Darko nedavno za domaće medije.

Pogledajte kako je Darko izgledao sa 88 kilograma viška:

Pored Darka Lazića, operaciji želuca su se podvrgli i Ana Nikolić, Indira Aradinović Indi, Dejan Milićević.