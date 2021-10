OSAM GODINA ŽIVI NA NJEN RAČUN: Verica Rakočević otkrila da Veljko radi za 35.000 dinara - našao i dodatni posao!

Kreatorka Verica Rakočević progovorila o finansijskoj situaciji

Izvor: Lepa i Srecna

Brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića neprestano intrigira javnost. Modna kreatorka je pre 8 godina uplovila u brak sa 35 godina mlađim kompozitorom i od tada ne prestaje da se priča o njima.

Govorilo se o njihovom nekonvencionalnom načinu života, ali i finansijama, a sada su domaći mediji objavili kako je Veljko počeo da se bavi slikanjem.

Verica Rakočević napravila je pravu burur u medijima komentarima na račun zarade svog muža, a u jednom intervjuu izjavila je da ga ona izdržava i više od njega doprinosi kućnom budžetu.

"Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara i nema mogućnost da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti", rekla je Verica, koja se nedavno prijateljima pohvalila da se njene prognoze na račun suprugove karijere lagano obistinjuju te da već sada, na osnovu onoga što zaradi on nju može da izdržava.

Veljko je nakratko usporio sa komponovanjem i posvetio se slikarstvu, a za njegov talenat u tom domenu pročulo se i u svetu. Par umetničkih radova poslao je u Ameriku, a uveliko priprema i novu sliku, koja će uvećati njegov i Veričin zajednički bankovni račun.