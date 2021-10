MAMI JE POZLILO, NJEN OTAC JE U ŠOKU! David o detaljima braka njegovog brata i porodičnim TAJNAMA - Bilo je TUČE!

David Dragojević se oglasio nakon Dalilinog fletovanja sa Filipom Carom.

Jedna od glavnih tema u Zadruzi 5 je odnos Dalile Dragojević sa Filipom Carom, a sada se oglasio brat Dalilinog supruga Dejana, David Dragojević i otkrio šta se dešava napolju kao i šta on misli o cijeloj situaciji.

"Nikad se mi nismo miješali u njihov brak, oni iznose neke gluposti i laži unutra, to je sve dio njihove igre. Mi smo se i pomirli nedavno, ali ovo je sve neka njihova karta spasa. Ne znam da li je to velika ljubav, jer da je velika ne bi moglo da dođe do svega ovoga. Dalila se očigledno zaljubila u Cara, ali bi sad da sjedi na dvije stolice. Dejan nije svjestan, ne zna gdje udara. To ne mislim samo ne ja, ovo gleda i moja porodica, a i njena. Svi smo u šoku, žena je u braku i svaki vid njene igre ili šta god je katastrofalan. Mislim da Dalila osjeća nešto prema Filipu, ali nije sigurna u njega", poručio je David i dodao:

"Filip je pametan momak, ali neke stvari ne može da prizna. To se desilo preko noći, a njoj prija ta pažnja koju dobija od njega. Kao grom iz vedra neba... U cijelom tom odnosu ponižava Dejana, treba da se odvoji od njega, i on treba da je pusti i da stvari idu svojim tokom. Dalila je veliki manipulator, sve okreće u svoju korist. Tačno zna kome šta teba da kaže. Dejan je dečko van svih tih afera, povučen je uvijek bio, momak nije sklon tim prevarama, a ona sve prebacuje na njega da je kao gutala sve zbog njega. Kakva porodična priča? To je sve laž, da ju nju navodno neko vrijeđao... Ne znam. Moj odnos sa Dejanom je kao ping-pong loptica".

David je dodao i da smatra da Dalilin i Dejanov brak neće opstati:

"Ako je pametan, staviće tačku na priču sa njom. Niko ga ne čeka, jer se niko nije ni miješao u sve ovo, imamo normalnu komunikaciju. Ali bilo je i tuča, bilo je vrijeđanja, svašta se dešavala. Ali, evo, na primjer, ja ću po nekoj priči biti kriv dok oni prave trougao sa Carem".

David je ispričao i kako se osjeća njegova majka, ali i Dalilin otac, kao i da su svi u šoku.

"Mami je pozlilo, zvao sam je da dođe kod mene, jer ne živimo zajendo. Uplašila se da će dobiti srčani udar, jer ne može da shvati kako Dalila psihički maltretira Dejana. Teško joj je, ali sve prihvata, ćuti, moli, ne treba da radi to, mora da bude trezvenija i da gleda na tu priču realno. Iskreno da kažem, mislim da je cela ta njihova ljubav neki inat da se svađaju sa svima. Puno ničega mora pući kad tad. Uvijek je bilo neko takmičenja i sa mnom", rekao je on i dodao:

"Čuo sam da se Dalilin otac osjeća mnogo loše. U šoku je, ne zna šta se dešava ovo, kao i cijela Bosna, kako sam čuo. Svi pričaju o tom odnosu Dalile i Cara, ali i Dejan je tu kriv, mora čvršće da reaguje. Ovdje prije svega branim sebe i moju majku, cijela priča je nastala kada je Dalila poslala mami poruku da zaboravi na svadbu. Niko nije znao za njihovu svadbu, to je najviše pogodilo moju majku, zvala me je tada, plakala je... Dejana niko ne mrzi, cijela ta priča se napravila ni iz čega. Ja njega volim najviše na svijetu, iako on kaže da ja nisam njegov brat, uvijek ću mu biti podrška", zaključuje David u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

