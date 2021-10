NIJEDNOM NISAM POSETIO BORIN GROB! Era otkrio zašto se nije pojavio na pomenu i progovorio o potresnom snu o Drljači

Era Ojdanić otkrio zašto nije došao na godišnji pomen Bori Drljači.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bora Drljača preminuo je 11. oktobra 2020. godine, a njegovi najbliži okupili su se ranije na Bežanijskom groblju kako bi održali godišnji pomen pevaču narodne muzike.

Na pomenu je bio njegov sin Vladimir, kao i pevačica Milena Plavšić, a svi su se začudili zašto nije došao i njegov kolega i veliki prijatelj Era Ojdanić.

"Borina deca me nisu zvala ni na pola godine, ni sada na godišnjicu. Nisam znao da će pomen biti održan danas i zato se nisam pojavio na grobu svog velikog prijatelja na današnji dan", otkrio je Era i ispričao detalje sna koji je na njega ostavio jak utisak.

"Pre tri noći sam sanjao pokojnog Boru pred zoru sa još jednim čovekom stoji. Vidim ga u mladim godinama kad sam ga upoznao... Tanak, visok, lep kao lutka i ispred njega neka metalna kapija i on mi kaže: 'Pogledaj, brate moj, udariše kolima i razbiše kapiju...' U tom trenutku se ja probudim i pitam se kako mi je Bora to došao na san. Ja ga nikad nisam sanjao i vrlo retko sanjam. Baš sam bio pod utiskom, ne mogu da vam opišem koliko sam se obradovao. Posle sam otišao u moju crkvu i zapalio mu sveću za pokoj duše, jer sam ga sanjao. Znači stvarno me se poželeo, da me čuje, da me vidi... Nešto tu ima...".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ojdanić je otkrio i da od sahrane nijednom nije posetio grob pokojne muzičke legende.

"Nisam do sada nijednom posetio njegov grob, ali moraću da ugrabim vremena da odem. Ne znam zbog čega me nisu njegova deca obavestila o pomenu. Ja im ne zameram, verovatno se nisu setili, nemaju vremena... Video sam da je bila Milena Plavšić danas na pomenu, ona je bila jako vezana za Boru", istakao je Era i dodao da mu Bora veoma nedostaje, te da ne može da se pomiri s tim da ga više nema.

"Setim se Bore kad vidim jagnjiće na ražnju kako se okreću i to kako je on voleo da prvi proba uvek. Uvek je tražio one zaponjke da proba... Moram mom saborcu, Bori Drljači, odneti za pokoj duše dva zaponjka na grob", prisetio se Era Ojadnić.