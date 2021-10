Pevač Željko Šašić govorio je o svom odnosu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, naoružanim kolegama, ali i o tome šta nije istina u knjizi Ace Lukasa.

Izvor: youtube/screenshot/balkan info zvanicni kanal/Espresso/Emilija Jovanović/MNPress

Pevač Željko Šašić u nedavnom intervjuu otkrio je u kakvoj odnosu bio sa Željkom Ražnatovićem Arkanom ali je i oštro opleo po kolegi Aci Lukasu. Na početku razgovora Šašić je pričajući o devedesetim godinama i komentarišući žestoke momke tog vremena koji su dolazili na njegove nastupe ali i nastupe njegovih kolega rekao kako su, osim njih, i pevači bili naoružani.

"Evo sećam se da su i mnoge moje kolege bile naoružane. Da, i pevači i muzičari su nosili utoke, znaš, kao za svaki slučaj. - Ne bi valjda pucao?, kažem jednom. Pa moram da se branim? Ko će tebe da dira, ćuti tu i sviraj. Ja nisam nikad nosio oružje, mada sam mogao. I to legalno. Meni je cela familija radila u vojsci", rekao je Šašić.

On je komentarišući pesmu koju je snimio sa Ceccom, "Ko na grani jabuka", rekao da je ideja za tu duetsku pesmu potekla od Marine i Fute.

O tome kakakv je imao odnos sa Arkanom i da li je on pravio problem kada su snimali spot za tu pesmu, Željko kaže:

"Arkan me je gotivio, ja sam bio jedan od retkih muškaraca na koje on nije bio ljubomoran. On jedini nije bio moj gost od tih žestokih ljudi tog vremena, zato što niti je pio niti je pušio. Sav je bio strejt. Ponekad sam razmišljao – zamisli šta bi bilo da ovaj čovek popije malo. Čak za njegovim stolom nije smelo da se puši i pije. Za spot nije pravio nikakve probleme, jedino mu je smetalo što Svetlana puši cigaru.

- Je l’ tako Žeki da je to ružno?

- Tako je.

Ne, najbolje da kažem da nije", prepričava Šašić njihov razgovor tada.

Ističe da je on bio jedini od kolega koga je Arkan pozvao da pred svadbu idu po Cecu.

Vidi opis LUKAS LAŽE, JA ĆU TI REĆI ŠTA JE ISTINA! Željko Šašić otvoreno pred kamerama žestoko opleo po Aci, pa pomenuo i ARKANA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Zvao me da idemo po Cecu u Žitorađe pred svadbu. Bilo je to usred noći - Žeki, rekla Svetlana da dođeš po nju. Mi krećemo noćas. A ja došao sa tezge, ništa spavao nisam. Ali sam otišao", seća se Šašić.

Jedna od nezaobilaznih tema i ovoga puta je bila i Lukasova knjiga u kojoj je, između ostalog, pominjao i Šašića. Govoreći o Acinoj knjizi Šašić kaže da to "i nije pisao on već Vanja Bulić."

"I to je jako brzo i bezveze napravljeno. To je tabloidna neka priča. Svi kradu moje fore, ja sam prvi rekao da ću napisati knjigu. A to sam rekao jer ja nemam dobar odnos sa novinarima pošto njima ne treba neka moja priča već oni žele da naprave mene kako njima odgovara. Onda sam rešio da zapisujem za sebe nešto. I jednog dana kad sve to bude dovoljno dobro onda se to objavljuje. A ovo Lukasovo je apa-drapa, ja ti pričam a ti zapisuješ. I za tri dana gotova knjiga. Ne verujem da su tu sve informacije tačne", rekao je Šašić u intervjuu za Balkan info.

Na konstataciju voditelja da se i on pominje u knjizi, Željko je tražio da mu da neki primer pa je voditelj citirao iz Acine knjige:

“Sonja je pre mene bila supruga mog kolege Željka Šašića, kome sam pomogao da se izdigne iznad prosečnosti i napravi zavidnu karijeru”.

- E vidiš drugi deo rečenice je notorna laž. Znaš šta je istina? Istina je kontra. Pazi – on meni pomogao. Pa ko je prvi izašao?

- On je bio klavijaturista…

- E on i jeste klavijaturista. On nije nikakav pevač. Pazi, on meni pomogao?! Glupo mi da pričam o tome, da se kačim sa Lukasom. Znaš da zna da piše ona pisma, a ima i Mirkovića. Ona njihova otvorena pisma traju tri dana. Ne bih da mu ja budem opet tema. A možda čovek stvarno misli da je on meni pomogao. Možda je zaboravio. Oni zaboravljaju ko je kome pomogao. Ali ja imam argumente. Ali koga interesuje ta priča", rekao je na kraju Šašić.