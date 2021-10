JEDNIM LAPSUSOM NAPRAVIO HAOS U STUDIJU! Filip Car nazvao Anu Majinim imenom, Koraćeva mu ODMAH ODBRUSILA!

Filp Car se potpuno zbunio, Ana mu nije ostala dužna.

Izvor: Instagram/printscreen/majamarinkovic/youtube/screenshot/YouTube/Zadruga Offical

Među članovima žirija u prvoj Zadrugoviziji u petoj sezoni popularnog rijalitija našla se i Ana Korać koja je svojom pojavom pomrsila konce brojnim takmičarima.

Ona je izazvala oduševljenje kod Marka Janjuševića Janjuša, koji je istakao da je "znao da će jedna bivša biti tu", a potom je zbunila Filipa Cara koji ju je pred svima nazvao imenom Maje Marinković!

Filip je želeo da pozdravi Anu, pa ju je sasvim "slučajno" nazvao imenom svoje bivše devojke, za koju mnogi tvrde da kopira Anu Korać:

"Kako je, Majo?", rekao je Filip, a Koraćeva mu je odmah odbrusila:

"Šta je s tobom? Zašto me spajaš sa Majom? To što neko hoće da liči na mene, to je druga stvar", reagovala je Koraćeva.

"Maja mi u glavi, izvini Ana, non stop njih dve, stalno vas povezuju...", vadio se Car.

